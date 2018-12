Capítulo del Manchester United está cerrado, afirma Mourinho

Jose Mourinho dijo este miércoles que su paso por Manchester United es un capítulo cerrado y que no se referirá a su estadía en el equipo de la Liga Premier, un día después de ser despedido como entrenador de los Diablos Rojos.

El United despidió a Mourinho tras su peor inicio de temporada en 28 años y lo reemplazó con el exdelantero Ole Gunnar Solskjaer hasta el final de la actual campaña.

"Manchester United tiene un futuro sin mí y yo tengo un futuro sin el United", dijo Mourinho a Sky Sports. "¿Por qué debería estar compartiendo más cosas ahora, incluso con los hinchas, sobre cómo me siento? Se acabó. Así es como siempre he sido".

"He sido crítico con los entrenadores que dejan los clubes y hablan sobre lo que pasó y quién tiene la culpa. Yo no soy así", agregó el ex DT de Porto, Chelsea, Inter de Milán y Real Madrid.