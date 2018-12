'Canelo' Álvarez: A un paso de la élite del boxeo mexicano

Un triunfo de Saúl Álvarez en el Madison Square Garden sería un paso importante para la carrera del púgil mexicano, consideró el entrenador Eddy Reynoso.

“Con Saúl hemos trabajado muy fuerte no sólo para esta pelea, sino los 13 o 14 años que hemos estado con él, y creo que el sábado vamos a dar un paso importante para entrar en la élite del boxeo mexicano”, detalló.

Reynoso reconoció que la pelea entre su pupilo y Rocky Fielding por el cetro supermediano de la AMB será complicada, pero confía en la victoria que coloque al Canelo en la lista de los tricampeones mundiales mexicanos en distinta división.

“ “Es un honor estar peleando con los más grandes. todo esto me motiva para seguir, son sueños que estoy viviendo” Saúl Álvarez

“Sabemos que es una pelea muy dura, siempre que se sube de división es experimentar cómo se siente el peleador, Fielding es fuerte, viene embalado y es campeón mundial, sabemos del compromiso que tenemos y como tal lo asumimos, con gran preparación”, destacó.

El boxeador tapatío, quien ya fue campeón superwelter del CMB, AMB y OMB, y que ahora ostenta los de peso medio del CMB y AMB, va por un cetro más.

“Es una historia más en mi carrera pelear aquí, es algo que he querido hace tiempo y me siento muy contento. Para mí es un honor estar peleando con los más grandes, todo esto me motiva para seguir, son sueños que estoy viviendo”, compartió el Canelo.

En tanto, el promotor Óscar de la Hoya afirmó que el Pago por Evento en el boxeo se acabó, en referencia al contrato que el Álvarez firmó con la plataforma DAZN, por 365 millones de dólares por 11 peleas, y por la cual se podrán seguir sus contiendas.

“ Fui a Alemania (ante Tyron Zeuge) y gané el título cuando nadie me daba una oportunidad, ahora es lo mismo, pero me preparé muy bien” Rocky Fielding

Para la función de mañana en el inmueble neoyorquino, el titular de Golden Boy Promotions confirmó que se espera un lleno, pues sólo quedan disponibles 400 boletos.

“Rocky está en óptimas condiciones, Canelo como siempre bien dedicado y disciplinado, listo para demostrarles que es un gran campeón”, dijo De la Hoya.