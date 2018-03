Así es la empresa que ha impulsado a los Raptors de Toronto

Los Raptors de Toronto se encuentran cerca de romper el récord de la franquicia de más victorias en temporada regular en la NBA (56-26), el cual fijaron en la campaña 2015-16. Actualmente ocupan el primer lugar de la Conferencia Este y a falta de 11 partidos en 2017-18, aseguraron su quinta clasificación consecutiva a playoffs y tercera con al menos 50 triunfos.

Pero su éxito no se limita al terreno deportivo, sino también se expande al económico. Es la décimo tercera franquicia más valiosa de la NBA con valor de mil 400 millones de dólares, según Forbes. La organización es propiedad de Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE), compañía que también es dueña del Toronto FC –vigente campeón de la MLS– y de las Hojas de Maple –segundo conjunto más ganador de la NHL con 13 títulos–.

La empresa fue fundada en 1927 por Conn Smythe, un ex soldado canadiense que participó en la Primera Guerra Mundial y ex jugador de hockey sobre hielo amateur. Ese año compró a las Hojas de Maple por 160 mil dólares y dos años más tarde quiso construir un nuevo estadio para la organización. Pero se enfrentó a un problema: no tenía el dinero suficiente para la obra. Fue entonces que llegó un acuerdo con los obreros. Les pagaría parte de su sueldo con acciones de la compañía. La Arena Gardens –el nuevo inmueble– se inauguró en el invierno de 1929.

La familia Smythe, junto con John Bassett y Harold Ballard –dos empresarios locales–, mantuvo el control de la firma hasta 1990, cuando fue vendida a Steve Savro, un empresario dueño de varios supermercados en Toronto. Cuatro años más tarde, en 1994, la ciudad fue elegida por la NBA para ser sede de una franquicia de expansión: los Raptors.

Savro adquirió el equipo en conjunto con el banco Toronto-Dominion y Ontario Teacher’s Pension Plan, el sindicato de maestros pensionados de la ciudad, que se convirtieron en copropietarios de Maple Leaf Sports & Entertainment. En el verano de 2005, la compañía fundó el Toronto FC, que dos años después debutó en la MLS.

La organización de pensionados vendió, en diciembre de 2010, el 37.5 por ciento de sus acciones a Rogers Communications, una de las empresas de medios de comunicación más importantes de Canadá y también propietaria del Azulejos, de las Grandes Ligas.

“Nuestro deseo es crear equipos ganadores y entregar campeonatos a la ciudad y sus fanáticos. Esos siempre han sido los valores y modelos de negocios de Rogers”, destaca la empresa en su descripción.