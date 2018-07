Aficionados ingleses habrían conseguido el Fan ID 'chueco' para Rusia 2018

Fanáticos de la selección de Inglaterra de futbol habrían falsificado el Fan ID, documento requerido para ingresar a territorio ruso durante el torneo Mundial de Futbol, luego de copiar los números de los boletos mediante fotografías de otros fanáticos en redes sociales.

Según publicó el medio británico The Telegraph, luego del partido de Colombia, varios fanáticos ingleses buscaron la manera de obtener una visa para ingresar a Rusia, un documento que en ese país le solicitan a todo aquel británico que desea entrar.

Otra forma de acceder, en caso de no tener visa, era portar un Fan ID. La única manera de obtener ese documento era comprando una entrada para ver alguno de los 64 partidos que se disputan en el Mundial. Además de ser necesario para entrar a los estadios, ese documento evita tener que tramitar la obtención de la visa y es válido durante el tiempo que se juega el Mundial.

Pero los aficionados ingleses se dieron cuenta de un detalle: el Fan ID y la compra de entradas no están conectados a través de ninguna base de datos. Además, el rotativo británico indicó que, para obtener un Fan ID, se podían utilizar los números del código de barras de la entrada de un partido que ya pasó e incluso si otro usuario lo había registrado previamente.

El fallo anterior puso a los aficionados a buscar en redes sociales las publicaciones de otros fanáticos que publicaban con entusiasmo en redes sociales su eventual acceso a los juegos. Entonces, copiaban los números de los boletos, los enviaban y obtenían el Fan ID en poco tiempo.

El medio inglés reportó que Kiwi.com, sitio web de reserva de vuelos, informó que luego del juego ante Colombia, tuvo un incremento del 83 por ciento en las reservas de vuelos hacia Rusia.

“Obtener la Fan ID ya no es el problema. Los fanáticos han publicado sus boletos en las redes sociales y eso fue suficiente para obtenerla. Los aficionados han descubierto que la Fan ID y la compra de boletos no están vinculados por ninguna base de datos”, dijo a The Tepegraph Kevin Miles, director ejecutivo de Football Supporters Federation.

En la página para obtener el documento se explica que "sólo los titulares de las entradas pueden recibir el FAN ID".

No indicó un aproximado del número de Fan IDs falsificados.

“Fue precisamente gracias a la publicación en las redes de las entradas de los partidos que los fanáticos ingleses aprovecharon una vulnerabilidad que permite obtener un FAN ID al colocar el código de barras que figura en la entrada de los partidos”, mencionó Camilo Gutiérrez, jefe del Laboratorio de ESET Latinoamérica.

El caso, según The Telegraph, aún está bajo investigación. ESET, empresa dedicada al desarrollo de soluciones de ciberseguridad, recomienda no publicar fotografías de boletos y documentos de ese tipo, así como de pasaportes, credenciales oficiales y tickets de vuelos.