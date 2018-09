5 razones por las que Canelo vs. GGG II promete ser espectacular

Este sábado 15 de septiembre Saúl 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin se enfrentarán por segunda ocasión en Las Vegas, Nevada, por títulos de peso medio de la AMB y el CMB. A continuación te decimos 5 razones por las que no te puedes perder la pelea.

1) La rivalidad ya es personal

Ambos rivales han dejado claro que no hay simpatía mutua. Esa combinación de factores ameritaría que el espectador abra la billetera para contratar la transmisión en “pago por ver”, pese a que la tarifa no es módica.

El duelo se ha 'calentado' primero por las declaraciones de ambos peleadores. Golovkin se ha quejado antes de que Álvarez no se lanzara con más decisión al intercambio de golpes en la primera contienda. Y ésa no es la única declaración polémica del kazajo en la antesala de la revancha.

Ha tachado al “Canelo” de tramposo, y desestima su versión, acerca de que el consumo de carne contaminada, un problema común en México, haya sido el origen del resultado positivo por clembuterol.

“Es muy extraño, porque sabemos lo que ocurrió. A él lo pescaron por consumir sustancias ilegales”, declaró Golovkin. “En cuanto a sus historias sobre la carne, hay que ser verdaderamente estúpido para creérselas, después de que lo sorprendieron en un caso de dopaje”.

La respuesta de Canelo ha sido contundente. “Definitivamente ahora todo es más personal. De verdad él no me agrada”, dijo el púgil pelirrojo de Guadalajara. “Es algo personal, y me lo tomo así. Esto me hará entrenar más duro y dar un extra para noquearlo”.

2) En México no pagamos PPV

El boxeo sigue insistiendo en este modelo de negocios para sus principales peleas, y con un precio de 84.95 dólares por vivienda para mirar la función en Estados Unidos, muchos esperarán que las expectativas se coronen para justificar el costo.

Pero la ventaja que existe para el público mexicano es que no deberá pagar por ver el pleito. TV Azteca tendrá la transmisión diferida del combate en el canal 7.

3) El boxeo vive un nuevo auge

La pelea se lleva a cabo en un escenario particular dentro del mundo del pugilismo, un deporte que pese a que algunos críticos consideran que pierda auge, se encuentra en una fase en la que gana terreno con miras a lograr el brillo que tuvo en décadas pasadas.

La división de los pesados está recuperando paulatinamente su lustre, y hay un grupo de boxeadores wélter con tanto talento que traen a la memoria la década de 1980, cuando figuras como Sugar Ray Leonard, Tommy Hearns y Marvin Hagler dominaban los cuadriláteros. En aquella época, las mayores contiendas eran espectáculos mágicos al aire libre junto a la avenida principal de Las Vegas.

Ahora, las cadenas televisivas vuelven a librar guerras de ofertas por los derechos de transmisión, y una serie de nuevos convenios significa que hay más boxeo que nunca antes en la televisión.

Y desde luego, está por llegar la noche del sábado.

4) Tras un empate, se espera una revancha espectacular

Gennady Golovkin y Saúl “Canelo” Álvarez subirán al ring de la T-Mobile Arena para definir lo que quedó inconcluso la primera vez. Librarán una aguardada pelea, en la que está en juego el cetro de los medianos. Se trata de una revancha del combate realizado un año atrás.

No se sabe si ello ocurrirá sino hasta que ambos contendientes lleguen al cuadrilátero para sostener un pleito previsto originalmente para mayo, antes de que el mexicano Álvarez diera positivo de dopaje. Sin embargo, parece haber mucho atractivo en dos boxeadores de gran pegada que buscan dirimir el campeonato en la categoría de las 160 libras tal como lo hacían los peleadores de la vieja guardia, sin cuartel.

5) La pegada de ambos púgiles es impresionante

Ambos púgiles se caracterizan por su pegada. El kazajo ha ganado 34 de sus 38 victorias por la vía del cloroforomo, mientras que Álvarez también cuenta con 34 KOs, de sus 49 peleas ganadas.

César González, periodista especializado en boxeo, dijo en entrevista para El Financiero que actualmente puede considerarse a Canelo y GGG como los boxeadores con el 'punch' más fuerte del mundo.

"Para su categoría de peso, probablemente sí estemos hablando de las dos pegadas más fuertes en peso medio en el mundo", dijo.

Para él, el ritmo de pelea de Canelo determinará el resultado, debido a que se espera un duelo frontal y que se decidirá en los puntos y no por KO, según el experto.

"Golovkin pega muy fuerte, pero es más un peleador que va demoliendo poco a poco, más que noquear de un solo golpe. Lo que va a marcar el rumbo de la pelea es el estilo del Canelo, que es más contragolpeador, más calculador. Eso hace que se lancen menos golpes en comparación que a si fueran dos peleadores netamente frontales", dijo.

"Mientras el Canelo logre que no se tiren tantos golpes en la pelea, lleva las de ganar. Si se para a intercambiar, Golovkin lleva la ventaja", agregó.

Con información de AP y Omar Ortega*