Y el Premio Nobel de Literatura 2018 es para... ¿Borges?

La Academia Sueca puede no haber entregado el Premio Nobel de Literatura este año, pero un festival literario argentino sí lo hizo y eligió al escritor Jorge Luis Borges, considerado uno de los más destacados de la literatura del siglo XX.

El anuncio del premio póstumo al escritor argentino de El Aleph tuvo lugar el miércoles por la noche en la apertura de la décima edición del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (FILBA), que este año también se realizará en Montevideo y Santiago.

Tras el discurso de inauguración, que estuvo a cargo de la escritora francesa Catherine Millet y abordó el feminismo y sus reivindicaciones, el actor argentino Esteban Feune de Colombi se presentó en el escenario vestido de mujer para imitar a la integrante de la Academia Sueca que usualmente entrega el premio, replicando los modos de la ceremonia de Estocolmo.

"Los acontecimientos que son de público conocimiento han mostrado la crisis que embarga a la institución que históricamente se encargara de otorgar la premiación", dijo el actor vestido con un traje de falda celeste.

"En función de ello y no pudiendo bajo ningún pretexto permitir que este año el premio sea declarado desierto (...), un Comité Internacional de Escritores asume la responsabilidad de entregar el Premio Nobel de Literatura 2018 a Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo", añadió.

El comité estuvo conformado por la propia Millet (Francia), Irvine Welsh (Escocia), Jorge Carrión (España), Teresa Cremisi (Egipto), Alberto Manguel (Argentina), Mathias Énard (Francia), J.P. Cuenca (Brasil), Fernanda Trías (Uruguay), Fernando Savater (España), Cristina Rivera Garza (México), Leo Felipe Campos (Venezuela) y Marta Sanz (España).

Luego del discurso, ante un colmado auditorio en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), se exhibió en la pantalla un breve video con fragmentos editados de entrevistas a Borges que lo mostraban riéndose del hecho de que la Academia Sueca siempre lo nominaba pero nunca le daba el premio.

"Es una antigua tradición escandinava: Me nominan para el premio y se lo dan a otro. Ya todo eso es una especie de rito. Todos los años me proponen, todos los años me olvidan, eso da prueba de cierta simetría", bromeaba Borges. "Siempre recibiré el premio el año que viene", agregaba.

Tras el video, Feune de Colombi, a modo de portavoz y con tintes de ironía, leyó el discurso de anuncio del premio y puntualizó que "la literatura actual es inconcebible sin Borges. Su obra no ha envejecido, pudo haber sido escrita esta mañana".

La performance culminó con un video de la imagen de la tumba de Borges en Ginebra, donde murió a los 86 años en 1986.

"Siempre se dijo que el premio Nobel tenía que ser para Borges en algún otro momento y nunca fue. Nos pareció que el gesto era entregárselo, aunque sea póstumo, aunque él se negara. Nos pareció que era el contexto ideal", dijo en entrevista Feune de Colombi al término de su presentación.

Entre los escritores latinoamericanos galardonados con el Nobel de Literatura se encuentran Gabriela Mistral (1945), Miguel Ángel Asturias (1967), Pablo Neruda (1971), Gabriel García Márquez (1982) y Octavio Paz, que curiosamente un día como hoy (11 de octubre) pero de 1990, el poeta mexicano fue premiado con el máximo galardón de las letras en el mundo.