Visión femenina impera en edición XVI del FICM

El arte de Rodrigo Toledo con buganvilias rosadas es una buena introducción a una 16ta edición del Festival Internacional de Cine de Morelia que tendrá un sabor especialmente femenino.

La selección de este año anunciada este lunes contará con una amplia oferta de películas dirigidas y estelarizadas por mujeres, su primer jurado presidido por una mujer y la celebrada cinta Roma de Alfonso Cuarón, un emotivo retrato de familia con protagonistas femeninas, como una de sus piezas principales.

La selección oficial del festival, que se celebrará del 20 al 28 de octubre en la ciudad de Morelia, tiene por primera vez cerca de 44 por ciento de películas realizadas por mujeres.

De hecho, en la sección de largometraje mexicano seis de las 11 películas participantes fueron dirigidas por realizadoras: Antes del olvido de Iria Gómez Concheiro, La camarista de Lila Avilés, Asfixia de Kenya Márquez, La caótica vida de Nada Kadic de Marta Hernaiz, Luciérnaga” de Bani Khoshnoudi y Las niñas bien de Alejandra Márquez se medirán por el premio Ojo del FICM.

La selección la completan Leona de Isaac Cherem; Museo de Alonso Ruizpalacios; Olimpia de José Manuel Cravioto; El ombligo de Guie’dani de Xavi Sala y Bayoneta de Kyzza Terrazas.

“Yo siempre he querido invitar a más mujeres directoras lamentablemente son menos las mujeres directoras que los hombres”, dijo la directora general del FICM, Daniela Michel tras el anuncio de la selección.

En total habrá más de 100 realizadores mexicanos presentando su trabajo en 59 cortometrajes, 11 documentales, 12 obras michoacanas y 11 largometrajes.

La película El primer hombre en la luna (First Man), de Damien Chazelle, inaugurará la 16ª edición del FICM, con la presencia del director ganador del Oscar.

Roma de Cuarón, protagonizada por Yalitza Aparicio, Nancy García y Marina de Tavira, tendrá su estreno mexicano acompañado de una gran gala. La cinta merecedora del León de Oro en el Festival de Venecia representará a México en los premios Oscar y Goya. En la gala de Morelia, Cuarón recibirá la primera presea a la excelencia artística del festival.

“Retrata a México como nunca jamás lo hemos visto y es una película que va a pasar directamente a la historia del cine, no sólo del cine mexicano sino del cine mundial, realmente es prodigiosa”, dijo Michel. “Me da mucho gusto que sea Alfonso quien reciba esta presea”.

Las actrices mexicanas pioneras en Hollywood Dolores del Río, Lupe Vélez y la nominada al Oscar Katy Jurado serán las protagonistas de un programa especial presentado en colaboración con la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense. John Bailey, presidente de la Academia, presentará el programa que incluye In Caliente (1933), de Lloyd Bacon; Mexican Spitfire (1940), de Leslie Goodwins; y Broken Lance (1954), de Edward Dmytryk.

“Imagínate lo difícil que debió ser para estas mujeres”, dijo Michel. “Eran realmente increíbles. Reconozco a las actrices (mexicanas) que trabajan ahora en Hollywood, pero para estas pioneras ha de haber sido mil veces más difícil”.

La mujer de nadie de 1937 Adela Sequeyro, la primera película realizada por una mujer en México, será presentada en como parte del homenaje al cinefotógrafo mexicano Alex Phillips.

Si bien el festival tendrá una gran presencia femenina, no es exclusiva de esta edición ni producto de los movimientos #MeToo y “Time’s Up” que han cimbrado a la industria cinematográfica dentro y fuera de Estados Unidos.

A lo largo de los años el festival se ha esforzado por impulsar a las cineastas femeninas con el premio especial al mejor largometraje documental dirigido por una mujer, mientras que Michel destacó que la mayoría del equipo que trabaja en el festival son mujeres, pero sobre todo que el FICM siempre ha estado abierto a propuestas de directoras.

“Ni siquiera tenemos que hacer un esfuerzo especial, creo que hay un talento increíble en México de muchas mujeres”, dijo.

El director polaco Pawel Pawlikowski regresa a Morelia como invitado de honor para presentar el estreno en México de su cinta, Cold War, la cual obtuvo el premio a mejor director en Cannes y ha sido postulada por Polonia para competir por el Oscar.

La realizadora escocesa Lynne Ramsay, directora de las cintas We Need to Talk About Kevin y You Were Never Really Here, será la otra invitada de honor y la primera mujer que presida el jurado de Morelia el cual estará conformado, entre otros, por la productora Adele Romanski, el actor Diego Luna, la realizadora francesa Julie Bertuccelli, Beki Probst, directora del European Film Market de la Berlinale, el director Michael Rowe e Iván Giroud, presidente y director del Festival Internacional del Nuevo Cine de La Habana.

De igual manera se exhibirá un programa dedicado a cine mexicano de los años setenta, creado en colaboración con la Cineteca Nacional, que incluye cintas como Mecánica nacional (1971), de Luis Alcoriza; La pasión según Berenice (1975), de Jaime Humberto Hermosillo; Canoa (1975), de Felipe Cazals, y Los albañiles (1976), de Jorge Fons.

En de Cortometraje Mexicano en Línea, con más de 20 cortos, estará disponible gratuitamente en internet para el público del todo el mundo a partir del 20 de octubre. El cortometraje que reciba más votos se llevará el Premio a Cortometraje Mexicano en Línea.