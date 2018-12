Tres discos para regalar en Navidad

One Night Only ARTISTA: Gregory Porter

SELLO: Blue Note Records

PRECIO: $113 (CD + DVD)

La voz más destacada del jazz

En este disco, grabado en vivo en el Royal Albert Hall de Londres, el dos veces ganador del Grammy Gregory Porter ofrece una gran actuación al lado de su banda y de la London Studio Orchestra, dirigida por Vince Mendoza. El cantante interpreta temas de su aclamado álbum Nat King Cole & Me, así como algunos de sus éxitos, que incluyen Hey Laura, No Love Dying y When Love Was King.

Some Friendly ARTISTA: The Charlatans

SELLO: Dead Good

PRECIO: $265

Una muestra del sonido Madchester

Encabezando el movimiento musical generado en Manchester a finales de los 80, The Charlatans se distinguieron de las bandas que surgieron en el Reino Unido en esa época. Some Friendly, su álbum debut, los colocó en la cima de las listas de éxitos y desde su lanzamiento en 1990 sigue siendo fresco, atractivo e inolvidable.

La era del terror ARTISTA: Los Amantes de Lola

SELLO: Sony Music

PRECIO: $530 (LP + Sencillo)

Refrendo del éxito de su disco debut

Además del cambio de baterista, el segundo disco de Los Amantes de Lola presentaba una mayor variedad musical, al aderezar su característico estilo de rock con toques de doo-woop, funk y balada, logrando un sonido muy cohesivo. Esta edición de colección incluye un disco sencillo de 45 RPM con el tema El Deseo.