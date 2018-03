Tres discos para preparar las vacaciones

NOVEDAD

Música sin fronteras

Tras un intento en el pop, Pedro Dabdoub descubrió que lo suyo era más profundo y creó el proyecto Jazzpango. En él reúne elementos creativos y estéticos de géneros diversos, como la música de medio oriente, el flamenco y, por supuesto, el huapango, que fusionados con el jazz han dado a luz este segundo disco, lleno de acordes mágicos y sorpresivos.

TÍTULO: Escenas Mexicanas

AUTOR: Jazzpango

SELLO: Alebrije

PRECIO: $139

Los reyes del pop metal

En 1987 Def Leppard lanzó esta joya, de la que se desprendieron siete sencillos. Los ganchos pop, la potencia del metal y la impecable producción cautivaron al público, que llevó al disco a lo más alto de las listas. Además, su éxito allanó el camino lo mismo a bandas nuevas que a veteranos que encontraron gran inspiración en este grupo.

TÍTULO: Hysteria

AUTOR: Def Leppard

SELLO: Mercury Records

PRECIO: $129

Funk de triple platino

El álbum más exitoso de Rick James contiene funk directo, en el que el autor se deja llevar por sus instintos y los deja explotar de manera ruidosa en temas indispensables en las pistas de baile, como Super Freak y Give It To Me. Todo un clásico, es uno de los discos más viscerales, sinceros y sensuales lanzados en 1981.

TÍTULO: Street Songs

AUTOR: Rick James

SELLO: Motown Records

PRECIO: $483