Tres discos para ponerse a bailar

NOVEDAD

Para las pistas de baile

Una recopilación más de Jacko, que ha sido concebida como una colección de canciones bailables de corte fantástico o de terror. Si bien no se incluye nada nuevo, excepto por el remix de Blood on the Dancefloor, el disco presenta una peculiar selección de temas, que van desde la época de The Jacksons hasta Xscape.

Como curiosidad destaca Somebody’s Watching Me, de Rockwell.

TÍTULO: Scream

AUTOR: Michael Jackson

SELLO: Epic Records

PRECIO: $185

CATÁLOGO

Una voz única, que estará en México...

En este disco, que consiste principalmente de covers, Lizz Wright invoca a su herencia sureña y al espíritu de la tierra, con una devoción romántica. Su etérea voz vibra al compás del jazz, el blues y el soul en su álbum más personal. Hay que verla en vivo este viernes en el Teatro de la Ciudad.

TÍTULO: Grace

INTÉRPRETE: Lizz Wright

SELLO: Concord Records

PRECIO: $374

33 RPM

El disco que popularizó el rave

En 1991 llegó este disco innovador, Brillante y audaz, en el que cada tema es una compleja trama de estilos musicales y efectos de sonido en los que el rock, las armonías y el ritmo son vibrantes. Screamadelica provocó que el acid house, el techno y la cultura rave se consolidaran en el mundo.

TÍTULO: Screamadelica

AUTOR: Primal Scream

SELLO: Sony Music

PRECIO: $610