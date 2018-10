Tres discos para aprender a renovarse

La música del 68 ARTISTA: Varios artistas

SELLO: Sony Music

PRECIO: $114 (CD Doble)

Música fresca, 50 años después

1968 fue el año en el que se dieron las grandes manifestaciones políticas, sociales y culturales de la juventud por todo el mundo; México no fue la excepción. A 50 años de los acontecimientos ocu-rridos en el país, se lanza esta recopilación que se ha convertido de inmediato en el soundtrack de la época: 50 temas en inglés y en español que sonaban incesantemente en la radio,

Private Dancer ARTISTA: Tina Turner

SELLO: Parlophone

PRECIO: $209

El disco más exitoso de una gran cantante

En 1984, Tina Turner, de 45 años, tuvo uno de los regresos más destacados en la historia de la música pop. Unos años antes era difícil imaginar que la veterana cantante se reinventara a sí misma y regresara a la cima de las lista, pero eso fue lo que logró con este álbum, que cuenta con grandes invitados.

Live At the Regal ARTISTA: B.B. King

SELLO: Geefen Records

PRECIO: $362

La coronación del rey del blues

Una buena parte de la merecida y enorme reputación de King descansa en esta grabación realizada en vivo en 1965. Como maestro del fraseo en la guitarra y con la elocuencia y potencia de su voz, B.B. tiene al público en la palma de su mano mientras los guía a través de clásicos como Sweet Little Angel, It’s My Own Fault y Everyday I Have The Blues.