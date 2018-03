Tres discos llenos de eclecticismo

1. NOVEDAD

Hecho entre amigos

Cuando Israel Cupich entró en un bache creativo, decidió tomar clases de composición. Ese fue el punto de partida para la realización de este disco, en el que el bajista y compositor logró realizar temas cuyo resultado final es la suma de varias partes. Queda claro que La Danza puede ser frenética o cadenciosa, pero está siempre llena de calidad.

TÍTULO: La Danza

AUTOR: Israel Cupich Cuarteto

SELLO: Fonarte Latino

PRECIO: $166

2. CATÁLOGO

Con energía positiva

En 1988, cuando Yes disfrutaba de su mayor éxito comercial, Anderson dejó al grupo y lanzó este disco, totalmente alejado del rock progresivo, que incluye temas con mucho funk y groove, que enganchan por sus tempos sincopados. Destaca la colaboración de importantes músicos de sesión de Los Angeles.

TÍTULO: In The City Of Angels

AUTOR: Jon Anderson

SELLO: Esoteric Recordings

PRECIO: $243

3. 33 RPM

Divertido, pegadizo y genial

El bajista Scott Brunner (Thundercat), filtra soul, rock, jazz, funk y new wave a través de su muy particular visión, para ofrecernos el mejor disco de su carrera, diseñado para ser escuchado sin interrupciones. cuenta además con la participación de Kamasi Washington, Pharrell Williams y Kendrick Lamar, entre otros.

TÍTULO: Drunk

AUTOR: Thundercat

SELLO: Brainfeeder

PRECIO: $513