Stanley Clarke, plato fuerte del festival Oasis Jazz U

Los dedos del joven Stanley eran demasiado grandes para tocar el violín, así que tuvo que abandonarlo. Pero, destinado como estaba a dedicarse a la música, cambió de instrumento por una casualidad. Descubrió en la sala de ensayo de la banda de la escuela un contrabajo acústico abandonado. Y así nació la figura legendaria.

El tres veces ganador del Grammy encabeza el cartel del festival Oasis Jazz U, cuya séptima edición se realizará en Cancún los próximos 1 y 2 de junio.

También participarán el joven multiinstrumentista nominado al Grammy, Trombone Shorty, además de las bandas nacionales San Juan Project, con su propuesta de nu jazz, y Los Brass, con una sonoridad que mezcla diferentes estilos musicales.

Es así que regresa al país una de las grandes leyendas vivas del contrabajo.

Clarke se forjó en los clubes neoyorquinos junto a estrellas como Horace Silver, Stan Getz o Chick Corea -con quien fundó Return to Forever, una de las agrupaciones pioneras de jazz fusión-; ha girado con The New Barbarians, agrupación integrada, entre otros, por Ronnie Wood y Keith Richards, de los Rolling Stones; ha realizado colaboraciones con Stewart Copeland, de The Police, y formó un dueto de funk con el fallecido tecladista George Duke, entre numerosos proyectos que marcaron su trayectoria en las décadas de 1980 y 1990. También creó, junto a Marcus Miller y Victor Wooten, el trío SMV.

Lo recaudado en los conciertos que alojará Oasis Arena será donado a Fundación Oasis A.C.virtuoso.