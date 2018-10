Rosino Serrano rinde tributo a Nery y Toussaint

Si al público no le suena el nombre de Rosino Serrano es porque es uno de esos grandes que han optado por estar detrás de la consola, de la partitura, de la batuta. Ha realizado, por ejemplo, la música de 30 películas, entre ellas El crimen del Padre Amaro. Antes de fundar su propia orquesta de jazz, el músico de origen español pasó tres años trabajando en composiciones originales y arreglos para piezas de Enrique Nery y Eugenio Toussaint.

“Nery fue mi maestro, colaboramos en diversas producciones y giras, fue mi gran amigo, igual que Eugenio. Estando Enrique en vida, le propuse el proyecto que estoy por estrenar y seleccionamos juntos el repertorio”, cuenta el también fundador de Banda Elástica.

El viernes próximo presentará a su Orquesta Moderna que, extendida con la Big Band Jazz de México y un ensamble de cuerda, tocará los arreglos a la obra de Nery y Toussaint. Los solistas invitados son el armonicista italiano Gianluca Littera, la cantante Iraida Noriega, el pianista Alex Mercado, los guitarristas Francisco Lelo de Larrea y Miguel Peña, así como Fernando de Santiago, en la vihuela; Aarón Cruz, en el contrabajo; Emiliano Suárez, ante el vibráfono; y José Gurría, en la batería.

ACUDE ¿Qué? Rosino Serrano y su Orquesta Moderna ¿Dónde? Sala Silvestre Revueltas, Centro Cultural Ollin Yoliztli. Periférico Sur 5141, Isidro Fabela ¿Cuándo? Viernes 19, 20:30 horas Localidad: $300, $450 y $600

“Convoqué también a un trío de salteristas que toca con la Orquesta Típica de la Ciudad de México, a la que le acabo de producir un disco, para tocar una suite con fragmentos de la música que compuse para la película Monday nights at seven, en la que utilicé, entre otros, instrumentos persas a los que el salterio se parece mucho”, explica el compositor.

El pianista, quien recientemente se encargó de los arreglos para sinfónica y mariachi de un nuevo disco de la cantante Aída Cuevas, asegura que su instrumento no es necesariamente el protagonista de esta alineación. “Desde luego está presente en todas las piezas, pero no es el único solista. Por ejemplo, hay dos arreglos de música de Eugenio que le escribí a Iraida Noriga, en algunas de Nery participan Fernando de Santiago y Miguel Peña, todo tiene su momento estelar”.

Serrano tiene además una larga trayectoria como docente y dirige un taller de composición. Estudió en la Manhattan School of Music la especialidad en jazz y a lo largo de su carrera ha experimentado con las posibilidades de la síncopa.

“Me interesa seguir haciendo música de gran formato, que no es algo que se pueda hacer todos los días, no tiene mucha cabida como en otras épocas, cuando era el formato de acompañamiento para muchas expresiones de la música popular. Es una dotación que me gusta particularmente y voy a seguir explorando”, concluye el artista, quien grabará este repertorio el año próximo.