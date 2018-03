'Quiler Cuin': Amor y destrucción a ritmo de Freddie Mercury

Don't stop me now. I want to break free. Love of my life. Radio Gaga. Killer Queen. Una pareja que usa el tiempo subjuntivo para amarse y destruirse a ritmo de Queen y la poderosa voz de Freddie Mercury, así es Quiler Cuin, obra que estará en el teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque desde este jueves hasta el domingo 11 de marzo.

Su escritor y director, Alberto Sosa, explica que la obra cuenta la relación entre una pareja; un mexicano (Juan Carlos Alcocer) y una inglesa (Leonora Cohen) cuyas barreras idiomáticas, culturales y sociales son un símbolo de la inmigración pero a la inversa del sueño americano: aquí, no es el latino quien se va en busca de un futuro mejor, es una mujer, europea y de buena posición, quien deja todo por amor.

"Lo que busco sobre el tema de la migración es sensibilizar sobre ese fenómeno; estamos acostumbrados a ver historias de migrantes hombres latinos que tratan de buscar el sueño americano pero en este caso la idea es cambiar ese enfoque y verlo a través de una joven extranjera que viva en las mismas condiciones para sensibilizar sobre ese tema".

Tras un incidente en el que pierde su cartera con sus tarjetas de crédito, Sosa hace hincapié en que Puerto Vallarta, destino que le queda a poca distancia a la pareja, se convierte en una metáfora del sueño americano porque ella mira ese lugar a la distancia y con anhelo.

Leonora Cohen, egresada del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, y Juan Carlos Alcocer, actor originario de Monclova, Coahuila, quienes interpretan a la pareja, fueron escogidos por sus ganas de aprender, por su potencial y su experiencia en los escenarios.

Leonora y Juan Carlos explicaron que para lograr las escenas de pasión y odio fueron necesarias largas horas de plática para conocer a sus personajes, adentrarse en ellos y generarse una confianza que trascendiera el contacto, que vieran eso como algo natural.

Juan Carlos explica que para lograr esa confianza, pasaron una gran cantidad de horas platicando y trabajando juntos en sus personajes antes de los ensayos, "entonces creo que eso nos ayudó a crear esa química y a superar accidentes", y con 'accidentes', confiesa, se refiere al golpe que en una escena climática, él le propina a Leonora con una guitarra.

"Me atrajo el corazón de sus personajes, su pasión, el amor incondicional que sienten y que los hace tomar las decisiones que toman para poder estar juntos y la capacidad que tienen ambos para justamente entregarse y vivir el momento como venga", enfatiza Leonora.

Leonora y Juan Carlos coinciden que tanto la chica británica como el Freddie Mercury costeño se enfrentan a conflictos por sus contrastantes orígenes, por lo que quisieron trabajar desde la perspectiva de qué se dice cuando no se dice nada, cómo llenar todo ese espacio desde la verdad de cada uno de ellos.

¿Por qué a ritmo de Queen?

Sosa explica que la obra va acompasada a las canciones de Freddie Mercury por diversas razones: dio clases de español a británicos, confundió el nombre de un insecto y bueno, que es fan de Queen.

Para los personajes de Leonora y Juan Carlos, Queen es el hilo conductor de su amor, incomunicación y destrucción. "El pulso vital", asegura ella.

La historia, que tiene lugar en Puerto Vallarta, ha sido escrita y llevada al escenario con motivo del centenario de la fundación de este destino turístico.

Quiler Cuin tiene cuatro funciones: este jueves, viernes 9 y sábado 10 a las 19 horas y domingo a las 18 horas en el teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. El boleto tiene un costo de 150 pesos.