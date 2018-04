Película 'Yellow Submarine' será reestrenada por su 50 aniversario

Con motivo del aniversario 50 de su estreno, la película de los Beatles Yellow Submarine volverá a la pantalla grande y será reestrenada en cines de Estados Unidos, Gran Bretaña e Irlanda, de acuerdo con The New York Times.

En el verano de 1968, el cuarteto de Liverpool lanzó su única película animada, la cual está basada en la canción del mismo nombre.

De acuerdo con el periódico neoyorquino, los paisajes llenos de colores psicodélicos fueron restaurados en resolución digital 4k; la animación fue limpiada a mano fotograma a fotograma en lugar de con un software digital automatizado.

"El audio, que presenta canciones de los Beatles como A day in the Life y Lucy in the Sky with Diamonds, fue remezclado en sonido estéreo 5.1 en Abbey Road, los estudios donde John, Paul, George y Ringo grabaron la mayor parte de su trabajo", señaló la publicación.

La cinta transcurre en Pepperland, un paraíso musical debajo del mar, el cual está protegido por la Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y cae bajo un ataque de los Blue Meanies (Malditos azules), para lo cual el alcalde pide la ayuda de los cuatro músicos.

Yellow Submarine fue dirigida por el productor de animación George Dunning y producida por United Artist y King Features Syndicate; los mismos Beatles aparecen sólo un momento al final de la película.