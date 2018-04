Paz y la lira... 20 años de ausencia del Nobel mexicano

Octavio Paz escribió que la admiración nace de la capacidad maravillosa de asombrarse. Tenía razón. México hoy lo admira justamente porque su obra fue capaz —mediante la palabra profunda y el verso indómito— de generar asombro y alumbrar los recovecos más oscuros de la condición humana.

A 20 años de su muerte —ocurrida el 19 de abril de 1998 en la Ciudad de México—, El Financiero sondea entre la comunidad cultural quién es Octavio Paz, nombre propio que ya no es propio, sino de todos: el hombre más universal que ha tenido México.

Hoy, El Colegio Nacional recordará al autor de El arco y la lira con la conferencia 20° Aniversario Luctuoso de Octavio Paz, en la que participarán Christopher Domínguez Michael, Malva Flores, Jesús Silva Herzog y Enrique Krauze. Después se hará el estreno mundial de Maithuana, pieza musical compuesta por Mario Lavista e inspirada en el poema homónimo que escribió el pensador durante su periodo como embajador de México en la India.

Sandra Lorenzano

Fue un creador absolutamente lúcido y luminoso. Una propuesta de renovación poética de nuestra lengua. Un hombre con una visión muy clara de las distintas corrientes poético-literarias del mundo, a las que absorbió y dejó que permearan en su poesía. Algunos de los poemas más importantes en términos de transformación poética son suyos; pienso, por ejemplo, en Piedra de Sol. Tampoco olvidemos al intelectual interesado en desentrañar la identidad mexicana. En términos antropológicos y culturales, su presencia es alumbradora. Algunos de sus ensayos quizás hayan envejecido, pero en su momento fueron una ruptura que nos obligó a pensar de otra manera. Las Trampas de la Fe puso a Sor Juana Inés de la Cruz en el centro de la escena cultural del país. Su capacidad fue la de concebir una obra erudita, pero a la vez tan amplia, que puede ser leída por cualquier persona, como si fuese una novela. Y aunque fue criticado por los sorjuanistas por no haber escrito un libro más académico, Paz creó uno de los textos fundamentales para comprender a una de las autoras esenciales del mundo ibroamericano.

Julio Patán

Es uno de los grandes poetas de la lengua española de todos los tiempos y un gran ensayista político. No llegó a ser un liberal, pero sí un socialista libertario. Se opuso, con una gran lucidez, muy prematuramente al socialismo autoritario, cuando las castas intelectuales no podían comprender eso. Además fue gran estudioso de la cultura mexicana, lector generoso que leyó a sus contemporáneos y a los más jóvenes, a sus mayores. Un gran lector de las artes visuales, hizo muy buenos ensayos; editor y hombre de televisión, en un momento en que estaba satanizado que un intelectual participará en la pantalla, y lo hizo con profundidad e inteligencia. Si tuviera que escoger un autor del siglo XX para leer, ese sería Octavio Paz.

Beatriz Escalante

Me gusta mucho un libro que se llama El ogro filantrópico. Como experta en lengua española y amante del relato, descubrí que utiliza los dos puntos ortográficos como nadie. Y la forma inteligente en que está armada la obra. Es una argumentación construida con ese signo que, en una oración bien estructurada, equivale a la palabra “porque...”. Puede servir para dar una sucesión o ser una explicación de la primera parte del pensamiento. Hay que leerlo más allá de la anécdota, ver la filigrana y la gran habilidad para crear historias, poemas, con todos los recursos de la lengua española.

Jaime Perales Contreras

Octavio Paz tuvo la actitud de Alfonso Reyes, quien afirmaba que la literatura mexicana era importante por ser literatura y no por ser mexicana. Paz trasgredió las barreras del nacionalismo mexicano cuando todo lo que no tenía tinte mexicano era visto con malos ojos. Paz y la generación anterior a él, como los Contemporáneos, refutaron esto. A través de su poesía, sus ensayos, sus traducciones y su labor como director de Plural y Vuelta, a las cuales describía como publicaciones culturales, en el amplio sentido del término, al afirmar que todo lo cultural es social y que hay distintos estratos de la cultura: el económico, el político, el artístico y el literario.

Adolfo Castañón

Fue un hombre árbol y un hombre bosque. Octavio Paz significa el descubrimiento de México en los ojos del mundo y el descubrimiento del mundo en los ojos de México.

Rocío Cerón

Es un autor que debemos volver a leer, no como se ha visto, como una especie de autoridad máxima, sino como un creador más cercano. Capaz de escribir El mono gramático y entender desde ese libro, que me parece una de sus obras fundamentales, la importancia del lenguaje y la devoción que él le tenía. Leer sobre todo su obra poética, así como sus acercamientos al ejercicio de lo plástico; fue uno de los escritores que más escribió sobre artistas visuales. Buscar también al Paz que experimentó, al visionario. Me parece importantísimo que los jóvenes hoy en día lean. Yo soy una devota lectora de Blanco, que junto con Piedra de sol son fundamentales para entender toda la poesía mexicana.

Enrique Krauze

El hombre más universal que ha nacido en México. Octavio Paz en Japón, en la India, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. Fue en vida, y lo sigue siendo ahora, una suerte de embajador cultural de nuestro país.

Fernando García Ramírez

Un hombre que no podemos entender sin la poesía, misma que encontramos en sus versos como en sus ensayos históricos, literarios y políticos. Me sigue sorprendiendo su idea poética. Paz siempre fue leal a su vocación de poeta y a su idea de que el mundo podía revelarse a través de la poesía. Pese a su su controvertida trayectoria política, el poeta se mantuvo. Su confianza en la ciencia, el progreso y la tecnología no impidieron que creyera que la poesía era el único camino posible para capturar el tiempo: el pájaro en una rama, el beso de unos amantes... Creía en la inspiración como ningún otro. Utilizó al mundo para observarlo y dilucidar la realidad. Fue admirable que un hombre tan racional, y más aún en un siglo tan convulso como lo fue el siglo XX, confiara en el aspecto mágico de la realidad.