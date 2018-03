Mujeres cineastas deben 'ser perseverantes y fieles a su visión'

Sophie Bédard es cineasta independiente. Es originaria de Quebec. A sus 30 años, ya tiene dos cintas estrenadas; la segunda de ellas, Claire en invierno (Claire l'hiver) la trajo a México para presentarla en la Cineteca Nacional.

En entrevista para El Financiero, Sophie reflexiona sobre lo que es hacer cine independiente para una joven y en el Día Internacional de la Mujer da un mensaje a aquellas cineastas en todo el mundo que aún pican piedra para sacar a la luz sus obras: ser perseverante, ser sensible y fiel a la visión que quieren de su trabajo.

Sophie explica que las cineastas jóvenes y mujeres actualmente carecen de modelos a seguir, por lo que hay (y debe haber) un límite para ellas en cuanto a lo que deben escuchar y tomar en cuenta para su proyecto.

"Hay que insistir en nuestra manera de hacer las cosas; si hay algunas que quieran hacer cine como hombres, no hay problema, es su manera de ver las cosas; pero si no queremos hacer cine como los hombres, hay que insistir en no hacerlo como ellos".

¿Cómo se logra eso?, se le pregunta. Con mucha sensibilidad y grandes dosis de perseverancia, aseguró.

"Si tuviera que comenzar de nuevo mi carrera, el mejor consejo que se me podría dar sería escuchar mi instinto y confiar en mis ideas, se trata de permanecer sensible a lo que una quiere hacer y lo que cree legítimo hacer".

Claire en invierno (Claire l'hiver), cinta en la que actúa y dirige, cuenta la historia de una joven artista que busca hacer su vida y la cinta sigue sus altibajos durante todo un día; sobre ella, Sophie comentó que espera y desea que pueda conmover a espectadores de otras culturas, puesto que su trabajo es un guiño al cine bonito, visualmente hablando.

"Mi objetivo es universal. De hecho toda la película está filmada en Montreal pero nunca nombramos la ciudad; se trata más bien de exponer esta experiencia humana, de esa humana Claire". Su visión con la cinta, explica, era apostar por un balance entre una visión íntima con temas universales como el feminismo y conflictos generacionales.

Con Claire en invierno rompió diversos límites, puesto que fue filmada con sólo una pequeña cámara y un equipo muy reducido, además el personaje es una fotógrafa de escasos recursos, por lo tanto, analiza, hacer una película con pocas herramientas, como montar una cámara sobre el manubrio de una bicicleta a falta de un riel para seguir a la protagonista, se volvía coherente.

Cuando se le pregunta cómo hizo para atraer a esta película independiente a las personas que integraron su pequeño equipo de trabajo, medita un poco y comenta que probablemente el hecho de ya tener una película previa y de que les gustara la nueva propuesta ayudó a sus colaboradores a embarcarse con ella en ese proyecto. "Ellos también fueron bastante generosos como para participar", enfatiza.