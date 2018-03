La cuesta arriba de un alma punk

A los 22 años, Chrissie Hynde comenzó en el mundo de la música como periodista (NME), en Londres.

Cinco años después, en 1979, la estadounidense se convirtió en front girl de un grupo que tomó su nombre de una de sus canciones favoritas: The Great Pretender, de Los Platters. 'The Pretenders' surgió como una banda que mezclaba el punk de la época con el naciente new wave y el pop.

A todo riesgo Sello: Malpaso Ediciones Año: 2017 Precio: $254

Creadores de éxitos como I’ll Stand By You, Don’t Get Me Wrong y Back On The Chain Gang, han vendido más de 25 millones de álbumes en todo el mundo. En 2016 editaron Alone, lanzado a 36 años de su primer disco.

The Pretenders son los teloneros de la gira Not Dead Yet de Phil Collins -con la que visitaron el país la semana pasada-, con Chrissie Hynde, Martin Chambers, Nick Wilkinson, James Walbourne, Eric Heywood y Carwyn Ellis.

Aquí te presentamos el primer capítulo del libro "A todo riesgo. Memorias airadas de una 'Pretender'", de Hynde.