El 'halconazo' es una cicatriz social: Alfonso Cuarón

El halconazo es una de esas cicatrices sociales que compartimos como mexicanos, afirmó Alfonso Cuarón, director de Roma.

En un conversatorio con Javier Risco y Lydia Cacho transmitido por YouTube, el cineasta recordó que ese hecho ocurrió en una época en que comenzaba a darse cuenta que había una complejidad social más allá de su burbuja familiar y social.

Sobre cómo se documentó e investigó sobre este hecho ocurrido en 1971, Cuarón explicó que actualmente hay todavía mucho material que se puede encontrar sobre este hecho, cuando una manifestación estudiantil en apoyo a los estudiantes de Monterrey, fue reprimida por un grupo paramilitar al servicio del Estado llamado "Los Halcones".

"Hay muchas narrativas de gente que estuvo en el halconazo, de gente que sigue viva y sigue escribiendo, hay una narrativa que hicieron juntos Enrique Krauze y Héctor Águilar Camín; a mí lo que más me interesaba era ese impacto, ese momento donde va a haber un parto con esa fantasía de la modernidad en México y la violencia se pone de por medio".

El cineasta mexicano comentó que él recuerda, aunque tenía poco más de diez años, como en los días siguientes a este hecho, los diarios estaban llenos de fotografías del suceso, y cómo una foto lo impactó sobremanera, en la que un estudiante con barba y camisa blanca es perseguido por un halcón y en la calle, una mueblería con unos ventanales por los cuales las personas volteaban hacia abajo. "Eso empezó a crear en mí una mayor conciencia de cómo funcionaban las cosas en mi vida. Creo que esa cicatriz conlleva una problemática que aún es actual"

Para crear Roma, aclaró que no sólo recurrió a su memoria sino también a la de personas cercanas a su vida en esa época como su hermana, aunque enfatizó que la pieza fundamental fue la memoria de Libo, la nana en la que está inspirado el personaje de Cleo, interpretado por Yalitza Aparicio.

“Un cineasta hace la mitad de la obra. La otra mitad la hace el espectador”.

Lo que empezó a ser más revelador para mí en esa parte que yo no conocía, sus momentos íntimos en su cuarto, como que hacía ejercicio en la noche a la luz de las velas porque mi abuela se enojaba porque se gastaba luz, cuando toda el día la luz estaba prendida."

Cuarón indicó que la relación de Cleo con su familia, aunque Libo nunca lo vio como un abuso no quiere decir que no existiera esa dinámica de desigualdad social; "el que ella no lo haya visto como abuso no quiere decir que no haya existido, eso habla de su generosidad".