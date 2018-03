El Financiero lidera infografía a nivel mundial

Por segunda ocasión, el periódico El Financiero ha sido reconocido en los Premios Internacionales de Infografía Malofiej, que organiza la división española de la Society for News Design (Sociedad para el Diseño de Noticias, SND-E).

En su edición 26, realizada en Pamplona, este diario obtuvo dos medallas de plata, siendo el único medio mexicano impreso en obtener este año el reconocimiento, en lo que se conoce como los Pulitzer de infografía.

A la par de empresas como The Washington Post, National Geographic, The Guardian y The New York Times, El Financiero fue galardonado por el reportaje especial a cuatro páginas sobre el riesgo de desaparición de Xochimilco y su zona chinampera, publicado en la sección Nacional del diario.

De mil 320 trabajos que participaron en el certamen, 56 premios fueron para los medios impresos; solamente se entregaorn 6 medallas de oro, 18 de plata y 32 de bronce.