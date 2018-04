Comunidad cinematográfica mexicana exige justicia para estudiantes de Jalisco

La desaparición y asesinato de los tres estudiantes de cine por presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación ha despertado reacciones en la comunidad cinematográfica del país.

Javier Salomón Aceves Gastélum, Marcos Francisco García Ávalos y Jesús Daniel Díaz García fueron secuestrados después de realizar una filmación para una tarea escolar en la casa de la tía de uno de ellos.

El cineasta Guillermo del Toro, ganador del Oscar por Mejor Dirección y Mejor Película por The Shape of Water, externó que "las palabras no alcanzan para entender la dimensión de esta locura. 3 estudiantes son asesinados y disueltos en ácido".

Las palabras no alcanzan para entender la dimensión de esta locura. 3 estudiantes son asesinados y disueltos en ácido. El ¨porqué¨ es impensable, el ¨como¨ es aterrador. — Guillermo del Toro (@RealGDT) 24 de abril de 2018

El actor Diego Luna fue otro de los que mostró a través de esta red social su repudio al crimen. "En México vivimos en el horror. Aquí tres jóvenes pueden ser asesinados de forma atroz, porque se puede, porque no pasa nada. Que rabia" escribió con el hashtag #NoSonTresSomosTodxs.

Hoy votaría con los ojos cerrados por quién me explique claramente, no con palabras huecas y discursos rancios como los del debate, ¿como chingados van a hacer para que NUNCA MÁS suceda en ???????? un caso como el de estos tres jóvenes? — diego luna (@diegoluna_) 24 de abril de 2018

Luis Gerardo Mendez, de la serie Club de Cuervos de Netflix, escribió en Twitter que "México y el cine de luto. Ojalá un día la compasión se vuelva a dar una vuelta por este país. Abrazo fuertísimo a los familiares y amigos".

Gael García Bernal retuiteó un fragmento de Macbeth, obra de William Shakespeare con la leyenda "¡Ay, pobre país! Se diría que teme conocerse.

A través de Twitter, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara externó su solidaridad para con los familiares y amigos de los jóvenes presuntamente asesinados y exigió al Gobierno de Jalisco ampliar la información de sus investigaciones para que "aclare de manera contundente lo ocurrido con los estudiantes de cine y se haga justicia".

La Cineteca FICG de la Universidad de Guadalajara se solidariza con los familiares y amigos de #LosTresEstudiantesDeCine presuntamente asesinados https://t.co/1y6DkZJl3K — FICG Oficial (@FICGoficial) 25 de abril de 2018

Asimismo, Ambulante, el festival de documentales que recorre el país año con año, condenó y exigió justicia el asesinato de Javier Salomón Aceves, Daniel Díaz y Marco Ávalos y exigió justicia

Ambulante extiende su afecto a los familiares y amigos de Javier Salomón Aceves, Daniel Díaz y Marco Ávalos. Condenamos su asesinato y exigimos justicia. #NoSonTresSomosTodxs pic.twitter.com/tzMjI0ciHn — AMBULANTE (@Ambulante) 24 de abril de 2018

En Facebook, el Festival Internacional de Cine de Morelia enfatizó que "no sólo el gremio cinematográfico está de luto, lo está todo un país".

Asimismo, la actriz Cecilia Suárez retuiteó un desplegado de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en el que "condena, al lado de toda la comunidad, el horror del crimen contra los tres estudiantes de cine y la infamia de los que permiten que esto suceda."

Nos negamos a aceptar que en este país, todo en él, puede ser un lugar equivocado.#NoSomosTresSomosTodxs

Marcha: martes 24 de abril, 16 hrs, Ángel de la independencia- Secretaría de Seguridad Pública. pic.twitter.com/mjgPJT2qT6 — AcademiaCineMx (@AcademiaCineMx) 24 de abril de 2018

El cineasta Felipe Cazals también se sumó al reclamo a través de Twitter y afirmó que "no son 3 estudiantes sacrificados X delincuencia organizada d Jalisco. Ellos tenían nombre familia y amigos".

“No son 3 estudiantes sacrificados X delincuencia organizada d Jalisco. Ellos tenían nombre familia y amigos. Vivían en país que agoniza a la deriva: México. Ellos no tienen nada, mucho menos, futuro: esta guerra estúpida. Basta de muertos inocentes!” Cazals#NoSonTresSomosTodos — Felipe Cazals (@CazalsDirector) 24 de abril de 2018

Asimismo, María Cristina García, titular de la Secretaría de Cultura federal, también condenó el hecho y externó sus condolencias a sus familiares y amigos.