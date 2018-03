¿Cómo pagar una ‘deuda’ con la filosofía? Él lo hizo con un premio

Filosofar como ejercicio y no solo como lectura. Eso propone David Toscana, quien recibirá el 17 de abril en Bellas Artes el Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores por su novela reciente, Olegaroy. El jurado, integrado por Felipe Garrido, Silvia Molina y Vicente Quirarte, consideró que esta novela “inteligente y con gran sentido del humor” alcanza, como toda la obra del autor de El ejército iluminado, una notable profundidad filosófica.

 ¿Quién es Olegaroy?

 Es un personaje que a través de su insomnio se empieza a cuestionar cosas. Todos los que han padecido insomnio saben que la noche es este lugar donde uno suelta sus propios demonios. El personaje de pronto cree que descubre la filosofía, porque empieza a pensar en cosas que no ha pensado, comienza a leer el periódico, a salir de casa, y al enfrentarse a la novedad del mundo, lo empieza a cuestionar. Son cuestionamientos sencillos...

 Nietzsche, por ejemplo, también tenía insomnio...

 Sí. La gente a veces desprecia a los filósofos porque cree que están allá en su torre de marfil haciéndose preguntas, y no, todo lo que gozamos hoy, toda esta libertad de conciencia, es por la filosofía. Desde hace mucho los filósofos cuestionan la libertad: la religión que determinaba que si nacías de una forma, así te quedarías toda la vida, o el derecho a heredar el poder; a través de la filosofía se cuestionó la autoridad terrena, la responsabilidad de un jefe de Estado, de un rey. Y llegamos a la Ilustración. Aunque no leamos filosofía, ya la gozamos.

Que son los más complicados...

 Así es. Hace 2 mil 500 años estamos haciendo cuestionamientos aparentemente sencillos: qué es la justicia, si existe algo aunque no lo veamos, y todas estas cosas, pero el asunto con la novela es que viene un narrador imaginativo, creativo; no simplemente nos dice qué está pasando, sino que él mismo le entra a la jugada y cada cuestionamiento sencillo lo convierte en algo más profundo. Esta es básicamente la idea formal de la novela.

 ¿Encontró al ser en sí, en términos metafísicos?

 Sí, me gusta mucho la filosofía, pero no como materia de estudio, sino como pasaporte a filosofar, a tener ideas propias, poder también cuestionar el mundo. La filosofía es otra actividad mental, más que simplemente haber leído a los filósofos y saber citarlos. La gente a veces desprecia a los filósofos porque dice están allá en su torre de marfil haciéndose preguntas y no, todo lo que gozamos hoy, todas las libertades, toda esta libertad de conciencia, es por la filosofía. Aunque no leamos filosofía, ya la gozamos.

Dice Nietzsche que el hombre es una especie inacabada. ¿Usted se completó un poco más con esta novela?

 Olegaroy parte de esta idea que un novelista tiene que ser un filósofo, si no, ¿para qué escribe? La idea era llevar la novela un poco más allá, porque el lector es el que se cuestiona, se da cuenta de todo lo que significan las anécdotas y empieza a hacer su propia filosofía. Pero da un paso más y el que se empieza a hacer estos cuestionamientos es el narrador, no para quitarle el trabajo al lector, simplemente para darle un peldaño más de la escalera.