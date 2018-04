¿Cómo es Cuba sin Fidel? Julio Patán lo cuenta

Fuente: Especial

Una libreta de apuntes parece su Cuba sin Fidel. No fue un viaje en la distancia. No. Julio Patán hizo una ruta de tiempo. Nada de lo que dice que existe, realmente existe. Bueno, sí. En el pasado. Cuba es hoy lo que el mundo fue hace muchos, muchos años. País de un solo hombre, que se fue olvidando del futuro, como aquella Alemania Democrática de los “mil años”, que ya recuerda sólo el tiempo. Siempre presente el presente. Añejo apunte de lo que no fue.

Usted ha dicho que este es un libro que tiene que ver con su historia familiar. ¿Por qué?

Vengo de dos ramas familiares de izquierda; llegaron de España cuando la Guerra Civil, escapando de la tiranía franquista, y se instalaron en México. Todos han ido rectificando sus posiciones, el proceso de desencanto ante el experimento utópico socialista ha sido casi universal, pero se tardaron. Yo crecí con la idea de que la Cuba de Fidel era una opción viable para la humanidad, que ahí se había gestado un nuevo socialismo, distinto a la brutalidad stalinista.

Castro habló del Hombre Nuevo...

Y lo sabían vender. Esta cosa guapachosa, aparentemente jipi del Che, del propio Fidel, de Camilo Cienfuegos... Tenían un aspecto relajado, jugaban beisbol, no eran las solemnidades del Politburó con el Gulag. Pero no fue así, impusieron una tiranía implacable en la isla; no con el nivel de crueldad de la Unión Soviética, pero una tiranía implacable: la de Fidel Castro. Hubo campos de concentración, las UMAPS (Unidades Militares de Ayuda a la Producción), por las que pasó Pablo Milanés, algunos dicen que Silvio Rodríguez también, pero él lo niega taxativamente porque es un propagandista activo del régimen.

Un régimen de control...

 Sí, un control sobre los medios de producción, que llevaron a Cuba a la improductividad absoluta. Un control sobre los procesos económicos: no había ningún tipo de libertad, ni ninguna lógica respecto al mercado, lo cual llevó a la bancarrota económica y a la hiper inflación en su momento -esa en parte se la debemos al Che Guevara. Hicieron un tiradero con la isla, ese es mi punto. Pero decía Héctor Aguilar Camín y lo cuento en el libro: “Fidel Castro fracasó en todo, menos en la conservación del poder”, por eso Aguilar Camín dice que Cuba es una victoria pírrica.

El castrismo creó recursos para conservar el poder, como la delación...

Muy temprano, en 1960, Fidel Castro diseñó lo que todavía existe, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), que son los ciudadanos vigilándose a sí mismos. Cada bloque vecinal tiene un CDR con una cabeza. Todos los CDRs de una manzana se reúnen en una junta y tienen un representante, quien se reúne con todos los representantes de todas las manzanas. Están obligados a denunciar cualquier coche raro que aparezca en casa de su vecino, o cualquier conversación en la que se criticara -aunque fuera mínimamente- al régimen, o que se escuchara música “prohibida”. Lo que construyen los regímenes totalitarios y sobre todo los de izquierda, pero también el nazismo y el fascismo lo hicieron, es una sociedad de delatores, que no puede ser mal vista porque está salvando una sociedad entendida como perfecta.

“ El ‘socialismo real’, el de vena leninista, autoritario, derivado de la Revolución de 1917, el de Camboya, el de China, el del bloque soviético, el de Cuba, en alguna medida el de Nicaragua, ha sido un fracaso Julio Patán Escritor y productor

Desde que Krushchev reveló lo que había hecho Stalin, el primero en levantar la voz fue Octavio Paz; dijo: “me bajo del barco”, como se bajaron muchos franceses e italianos. Que siguiera la gente creyendo en un régimen totalitario –usted define muy bien lo que significa el totalitarismo- es asombroso. Y es terrible...

Este libro es la historia de mi desencanto. Hace mucho que estoy profundamente desencantado. Creo que el llamado “socialismo real”, el de vena leninista, autoritario, derivado de la Revolución de 1917, el de Camboya, el de China, el de todo el bloque soviético, el de Cuba, en alguna medida el de Nicaragua, ha sido un fracaso y una herramienta de sometimiento contra la población.

En México, en el discurso hay una añoranza de algo que no se tuvo; más que en él, en la gente que sigue a Andrés Manuel López Obrador ve esa añoranza por este aire de un socialismo de Estado. ¿Lo nota?

Sí, en ciertos sectores de Morena y de su entorno. Creo que López Obrador, quien se ha pronunciado como un admirador de Fidel Castro, admira a Castro desde su priismo de formación, no por una conexión directa con el socialismo a lo leninista. Muchos priistas de aquella época, incluido Luis Echeverría y antes Lázaro Cárdenas, tuvieron y siguen teniendo simpatías por Fidel.

Lo pregunto porque esta gente que tiene cierta filiación por el régimen de Fidel parece decir “hágase el socialismo en las mulas de mi vecino”. No se dan cuenta de que el campo de la libertad, como bien decía Octavio Paz, es indispensable para la convivencia civil...

Así es, todos los experimentos de supresión de libertades han llevado aparejado un fracaso económico. No fue el caso del Chile de Pinochet, que era una figura repugnante desde todos los puntos de vista, pero no produjo esa bancarrota. Sin una cuota de libertades, no es posible crear países prósperos, o sólo en ocasiones muy raras, como Singapur. La libertad de mercado es peligrosa para los esfuerzos dictatoriales, Fidel Castro lo entendió y fue siempre reluctante a liberar la economía, el comercio, el empleo, la producción. Lo hizo en una muy reducida cuota cuando el Periodo Especial, a la caída del bloque socialista, con el cuentapropismo -el trabajo por cuenta propia- que es un rubro delimitado de oficios que se pueden ejercer como ciudadano. Pagando onerosas cargas fiscales, porque hay que mantener al régimen.