Comidas favoritas de Pedro Infante serán reveladas en libro

Las recetas de los platillos que degustaba Pedro Infante serán reveladas en noviembre en un libro que con motivo del 101 aniversario del natalicio del actor y cantante, ícono de la Época de Oro del cine mexicano, lanzará a la venta su hija Lupita Infante Torrentera.

“El texto aún no tiene título, pero podría llamarse ‘La comida que le gustaba a Pedro Infante’, pues mi papá era de buen diente, le encantaba comer de todo”, comentó Lupita. Precisó que al llamado Ídolo de México le fascinaban las verdolagas, pero también los huevos.

“Había casi 40 formas diferentes de hacer a mi papá los huevos y todas se las vamos a presentar en el libro. También le gustaba cocinar, pero no tenía mucho tiempo para hacerlo; sin embargo, la salsa pico de gallo le quedaba deliciosa”, destacó.

También para conmemorar el natalicio del artista Lupita Infante informó que dará a conocer otro libro con algunas de las cartas que él escribió.

“Le gustaba escribir mucho y tenemos esas cartas. Además, entre las páginas incluiremos fotografías muy poco vistas y otras inéditas”.

La hija de Pedro Infante asistió este domingo a la misa y homenaje que en ocasión del 61 aniversario de la muerte del sinaloense se rindió en el Panteón Jardín de esta ciudad. Ahí dijo que el Ídolo de Guamúchil fue único y que su imagen no está condenada a desaparecer.

“No tengo palabras con que agradecer a la gente todo el cariño que aún le profesan a Pedro. No tiene precio que sigan adquiriendo su música y viendo sus películas.

“Estoy como si fuera mi fiesta. Incluso me mandé a hacer una blusa y falda con un retrato de mi padre. Me iba a poner la falda pero es muy ampona y no iba a caber nadie más a mi alrededor”, comentó entre risas.