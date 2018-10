'Amy', de 'The Big Bang Theory', viene a México a platicar con emprendedores

Mayim Bialik, actriz que da vida a Amy Farrah Fawler en la serie The Big Bang Theory y que es científica en la vida real, será una de las conferencistas magistrales del INCmty, festival de emprendimiento de México y Latinoamérica que será llevado a cabo el 8, 9 y 10 de noviembre en Monterrey, Nuevo León.

Creado en 2013 por el Tecnológico de Monterrey como un festival anual de emprendimiento, actualmente es una iniciativa que convoca a innovadores, emprendedores y organizaciones para impulsarlos y conectarlos con lo más destacado de este ecosistema.

La charla de la también escritora y actriz se suma así a las más de 300 actividades que la edición 2018 de este encuentro de emprendedores ofrecerá, informó el Tecnológico de Monterrey.

Con su personaje de Amy Farrah Fowler, neurobióloga enamorada del físico Sheldon Cooper (Jim Parsons), Bialik ha sido nominada a premios como los Emmy y Los SAG.

Bialik, quien cuenta con un doctorado en Neurociencia por la Universidad de California en Los Angeles, también es escritora que ha publicado títulos como Girling Up: How to be Strong, Smart and Spectacular y Boying Up: How to Be Brave, Bold and Brilliant; asimismo, es impulsora de la equidad de género y fundadora del sitio GrokNation.com, una plataforma en línea para que personas de todas las edades y orígenes puedan profundizar sobre temas contemporáneos.

Para este festival, Bialik se unirá a David Rogers, líder en transformación digital que colabora como director de la Facultad de Programas de Marketing Digital y Estrategia de Negocios Digitales de Columbia Business School.

El experto en negocios digitales imparte talleres y programas estratégicos para ejecutivos en cientos de empresas globales como Google, GE, Toyota, Visa, SAP, IBM, entre otras. Comparte su experiencia y conocimientos a través de conferencias sobre transformación digital, marketing digital, big data y el impacto de las tecnologías emergentes en los negocios.

Ambos se suman a la agenda de INCmty junto a personalidades como Jeremy Gutsche, fundador y director de TrendHunter.com; María Teresa Arnal, primera mujer en dirigir Google; João Bocas, experto en wearables y un Top 100 Global de Digital Health Influencer; Peter Cohan, experto en la creación de Startup Cities; John Cronin, joven de 22 años con síndrome Down cofundador de John’s Crazy Socks; Ana Victoria García, fundadora de Victoria147, plataforma enfocada en impulsar mujeres emprendedoras; entre otros.