¿Qué es el fraude alimentario y cómo el blockchain podría combatirlo?

En la actualidad, uno de cada 10 alimentos en el mundo está adulterado o mal etiquetado según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y cada año mueren 16 mil personas en México derivado de las enfermedades transmitidas por alimentos ‘pirata’.

Lo anterior se deriva de un fenómeno llamado ‘fraude alimentario’. Dafne Linares, directora de marketing de NSF International, organización que elabora estándares y certificaciones de salud pública que ayudan a proteger los alimentos, explica que el fraude alimentario consiste en la presentación de productos que tienen adulteraciones o que muestran datos erróneos en su etiquetado por diversas razones como engañar al consumidor o reducir costos.

“Por ejemplo, hubo un caso muy sonado de una marca de arroz chino que combinaba arroz de verdad con arroz de plástico. La gente lo supo, se puso a investigar y empezó a correrse el rumor”, explicó Linares en entrevista.

Pero, ¿qué pasó con la marca de arroz chino que supuestamente mezclaba plástico en su producto? Nada. Linares dijo a El Financiero que hasta este año no existían regulaciones al respecto por lo que, casos como ese, no se han podido probar y no existen sanciones para las empresas que cometen dicho fraude.

“Actualmente ya es difícil. Para introducir un alimento a un supermercado debes tener certificaciones internacionales. La Unión Europea ya tiene una regulación al respecto y eso lo ha hecho más fácil”, dijo.

Dafne Linares cree que la solución para detectar esas anomalías y adulteraciones en la cadena de suministros es el blockchain.

El blockchain funciona mediante bloques de datos. Cada vez que dentro de un proceso determinado se genera nueva información, se crea un bloque que está enlazado y cifrado para proteger la seguridad de esa información.

Cada vez que se crea un nuevo bloque, se crean 20 copias de seguridad de esa misma información que la validan en cada movimiento o transacción que se hace. Cuando un proveedor en alguna parte de la cadena de suministros busque alterar esa información con un producto que no corresponde al del proceso original, la cadena de bloques lo detecta e impide continuar con el procedimiento.

“Realmente en el mundo blockchain es la plataforma ideal para resguardar información. Se va cifrando, va cifrando los datos, la va guardando en paquetes y va asegurando que no pueda tocarse y modificarse”, dijo Linares.

La experta agregó que la tecnología de bloques brinda, además de seguridad, inmediatez al detectar anomalías o lotes de comida infectados que viajan desde la planta productora hacia algún supermercado del país.

“Para poder rastrear por ejemplo un lote de alimentos contaminados, para detectar qué lote y a donde se fue, antes tomaba a las empresas de 26 a 37 horas. Con blockchain las empresas y supermercados lo rastrean en 3 segundos. Detectan en dónde está el lote y en qué parte del proceso de desarrollo está el fraude”, dijo.

El impacto económico del fraude alimentario se estima en mil 100 millones de dólares al año, de acuerdo con Senasica. Adulteraciones en el producto, fechas de caducidad modificadas o erróneas, y animales sacrificados ilegalmente, son otras de las formas de cometer ese tipo de fraude en la actualidad.