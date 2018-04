El efecto gorila o por qué no podemos ver la vida extraterrestre

Mira este video y cuenta los pases que hacen los jugadores de basquetbol que tienen camiseta blanca.

¿Pudiste detectar al gorila que pasó en medio?

Si respondiste no, no te preocupes, se trata del llamado efecto gorila, que de acuerdo con un estudio, podría ser la explicación de por qué no podemos detectar vida extraterrestre ni aunque la tuvieramos frente a nuestros ojos.

En 1999, el psicólogo cognitivo Daniel J. Simmons grabó a un grupo de personas pasándose dos balones, uno de ellos con camiseta blanca y el otro con camiseta negra, después pidió a otros voluntarios contar el número de pases que hacían los jugadores con camisetas blancas y sólo la mitad de ellos detectó al gorila.

Esto demuestra que perdemos algunos detalles de nuestra vista cuando nos concentramos en una sola tarea.

Ahora, los neuropsicólogos de la Universidad de Cadiz, Gabriel de la Torre y Manuel García realizaron una investigación para demostrar que este efecto también ocurre cuando se está tratando de detectar vida en el espacio.

"Nuestra concepción del espacio está limitada por nuestro cerebro, y puede que tengamos las señales inteligentes encima y no las veamos", indicaron los investigadores a la agencia especializada en ciencia SiNC.

Los detalles del experimento, publicados en la revista Acta Astronautica, indican que De la Torre y García pidieron a 137 voluntarios que distinguieran estructuras artificiales en una serie de fotos aéreas, en una de las imágenes pusieron a propósito a un individuo vestido de gorila, y muchos de ellos no lo detectaron.

Además, se les realizaron pruebas cognitivas y aquellas con un modelo congnitivo más metódico y racional son las que menos se fijaron en el gorila.

"Lo que intentamos con esta diferenciación es contemplar otras posibilidades, por ejemplo, que existan seres de dimensiones que nuestra mente no llega a captar; o inteligencias basadas en formas de materia o energía oscuras, que constituyen casi el 95% del universo y que apenas comenzamos a vislumbrar", indicaron los investigadores a SiNC.

El estudio también indica cómo podrían ser las civilizaciones inteligentes, de acuerdo con su biología, longevidad, aspectos psicosociales, progreso tecnológico y distribución en el espacio.

El tipo 1 de civilización sería como la nuestra, mientras que la del tipo 2 es capaz de explorar otras galaxias y controla el tiempo y el espacio y la tercera tiene a personas con vida eterna y que controlan la materia.