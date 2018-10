Y si el ancla baja en las Bahamas...

Los días de vacaciones en un crucero están llenos de diversión. Buena gastronomía y espectáculos en vivo son la constante que habitualmente se ofrece. Las ciudades flotantes tienen todo para agasajar a sus huéspedes temporales, pero no todas pueden ofrecer la visita a un parque acuático situado en una isla privada de Bahamas. Esa es la nueva atracción de Royal Caribbean International con la futura inauguración de CocoCay.

Aunque estará completamente terminado en octubre o noviembre de 2019, los primeros visitantes llegarán a finales de este año y se les acercará a la isla porque el muelle abre en enero próximo.

“Aún está en proceso. Se hizo una inversión de 200 millones de dólares para transformar la isla, las más de 10 atracciones irán abriendo poco a poco. En noviembre ya está lista la alberca de agua dulce más grande del Caribe con asientos lounge y servicio de bar, y en mayo la alberca de olas”, asegura Manlio Carpizo, responsable de la oficina en México de Royal Caribbean.

El Perfect Day en CocoCay está incluido en las rutas que cubren por el Caribe los diferentes tipos de barcos. Hay opciones de tres y cuatro días, así como las de siete . Es ideal para las vacaciones familiares, porque se diseñó una experiencia especial para cada edad. Los niños más pequeños disfrutarán de toboganes, puentes y cañones de agua en el Galeón del Capitán Jack. Los más grandes, así como los adolescentes, estarán deseosos de visitar la alberca de olas, el splash away bay con zona interactiva de géisers, la tirolesa y la torre Daredevil´s, un tobogán acuático de 41 metros de altura.

Para quienes deseen actividades más relajadas podrán practicar kayak en una zona especial, o disfrutar de la vista en un bar flotante y asolearse alejados de bullicio en una de las 20 cabañas levantadas sobre el agua que forman parte del Coco Beach Club.

“Están en la parte más exclusiva de la isla con una vista espectacular y caben ocho personas, se reservarán con anticipación e incluso tienen una pequeña resbaladilla que da directo al mar”, menciona Carpizo.

El Perfect Day incluye una vista de 360 grados de todo el complejo desde el aire, abordo del Up and Away, un globo aerostático con capacidad para 30 personas y que a 135 metros de altura ofrece un experiencia de 10 minutos.

El mercado mexicano es de vital importancia para la marca, ya que es el segundo a nivel mundial que más gasta, detrás del chino. Se caracteriza por contratar los hospedajes de más alta gama con camarotes amplios y suites con balcón, así como servicios de gastronomía y bebidas premium, pero para los interesados en conseguir buenos precios hay paquetes desde 7 mil 500 pesos por persona, las tres noches, dependiendo del tipo de barco y de las opciones que se ofrezcan.

Para llegar a las playas turquesa de CocoCay, los cruceros parten de Miami y los barcos que en principio harán el recorrido son Navigator y Mariner of the Seas.