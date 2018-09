Pide comida y cuida el ambiente con esta app

Comer rico a precio accesible es una faena diaria. Pero si con su consumo además se contribuye a reducir las emisiones de CO2 al planeta, el comensal queda más satisfecho. Ese es el objetivo principal de Tenedor-es, aplicación para el celular que conecta a comensales con restauranteros para que los primeros obtengan platillos a menor precio, y los segundos eviten pérdidas al vender la mayoría de su producción, sin desperdiciar comida. Con ello todos aportan a un mundo menos contaminado.

Alianzas como esta han resultado en modelos de negocios circulares que gozan de aceptación en muchas partes del mundo. We Save it y Nice to eat you, hacen lo mismo en España; en Australia, Alemania y varias ciudades de Estados Unidos, como Chicago, Food Loop funciona con el mismo modelo, igual que la británica To good to go.

A largo plazo, Tenedor-es también promueve donaciones de comida para los más necesitados.

Sus creadoras, Nela Monasterio, Delphine Bousses y Leticia de León, afirman que la sustentabilidad es un gancho para atraer a los restauranteros, pero los beneficios para el comensal son amplios.

“Se pueden conseguir platillos por la mitad de lo que cuestan con una diferencia de horas, todos son de excelente calidad. Los restaurantes eligen qué opciones mueven y los comensales los apartan para después pasar por ellos o degustarlos en el establecimiento”, afirma Monasterio.

El servicio de entrega a domicilio también está contemplado, pero su operación depende de cada uno de los locales. La app funciona por medio de geolocalización, lo que permite encontrar con mayor facilidad opciones.

Hasta el momento hay 100 restaurantes inscritos en Guadalajara y su zona metropolitana, como Mayú Cocina Bar, Coco Café y Korean BBQ, entre otros. Después se expandirán a Puerto Vallarta, Quinta Roo y Ciudad de México.