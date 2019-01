No te quedes en el 'ahora sí': modifica tus hábitos para cumplir tus propósitos

Para que los propósitos de cambio del año que inicia se transformen en realidades cotidianas hace falta más que fuerza de voluntad. Bajar de peso, hacer ejercicio, perfeccionar algún idioma o dejar de fumar son algunos de los más comunes que tintinean en la cabeza impulsados por la afirmación “ahora sí”. Para que ello ocurra, incluso se deben modificar patrones inconscientes que se refuerzan con la repetición, pero se deben alejar de la culpa.

Valeria Lozano, coach de cambio y maestra en innovación, define los hábitos como vehículos de transformación personal que modifican vidas. Asegura que se almacenan en el inconsciente y responden a reacciones involuntarias.

“Son programas muy grabados que armamos en la infancia y se refuerzan durante toda la vida; por ejemplo, tenemos predisposición para terminarnos toda la comida del plato o elegir una vida sedentaria y después culparnos”, explica la especialista.

La clave está en identificar esos patrones y no seguir reforzándolos. Los cambios trascendentes se consiguen de poco en poco, hasta que terminan por convertirse en hábitos, en ello reside el éxito.

“Navegamos la vida en piloto automático y por lo general hay rutinas establecidas que no se cambian en 21, 28 o cierta cantidad de días. El cambio implica redireccionar pensamientos sin importar el tiempo que nos lleve conseguirlos, cada persona en distinta”, agrega.

El camino al éxito es posible al tomar una ruta distinta. Lo primero que se debe hacer es comenzar por revisar cómo cambiar y las medidas necesarias como levantarse más temprano para hacer ejercicio o estudiar, preparar la comida con anticipación en casa o elegir opciones saludables cercanas al trabajo, en caso de que lo que se desee es bajar de peso.

Después viene la etapa del refuerzo y la repetición; si un día por alguna circunstancia no lo puede hacer, no importa, hay que retomarlo y no dejarlo.

La tercera recomendación es adaptarse a la crisis, porque la novedad a veces incomoda y hay que estar dispuestos a pagar ese precio. Durante el periodo de refuerzo todo se acomoda, se va volviendo un hábito y una necesidad hacerlo, ello y los pequeños logros conseguidos como ser más ágil, bajar de peso o darse cuenta de un avance de aprendizaje ayudan a no abandonar el proceso.

La cuarta recomendación es no culparse. Flexibilidad y libertad son la base del cambio, aquí las afirmaciones positivas ayudan a continuar con el objetivo. “Cada quien puede diseñar sus frases para autoimpulsarse como: ‘me causa placer y bienestar hacer ejercicio, mi cuerpo agradece una mejor alimentación, y soy una persona sana’”, sugiere la coach en cambio de hábitos.

Y como quinta recomendación está felicitarse y aplaudir las conquistas alcanzadas por pequeñas que sean, porque serán la pauta para continuar por 365 días e ir siempre por más.