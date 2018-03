La travesía de Givenchy: de Audrey Hepburn a Beyoncé

Hubert de Givenchy, el legendario diseñador de moda francés, falleció este lunes a los 91 años. Llevó la elegancia parisina al resto del mundo, vistiendo a íconos de estilo como Audrey Hepburn y Jackeline Kennedy después de fundar su maison en 1952, guiando así su marca a través de varias décadas.

Desde que dejara el cargo de director creativo en 1995, diseñadores como Alexander McQueen, John Galliano, Ricardo Tisci y Clare Waight Keller, contratada en 2017, han mantenido presente a la marca en eventos como la Gala del Met y la alfombra roja de los Globos de Oro y los Oscar. Aquí un vistazo a la evolución de la marca Givenchy a través de los años, desde Holly Golightly hasta la época actual.

El look Holly Golightly

La actriz Audrey Hepburn en la cinta Desayuno en Tiffany's (Breakfast at Tiffany's) de 1961, basada en la novela de Truman Capote y dirigida por Blake Edwards.

El personaje de Hepburn, Holly Golightly, fue vestido por Givenchy, quien ayudó a establecer estilos en la moda que perdurarían por décadas.

También en la década de los 60 quien fuera Primera Dama de Estados Unidos, Jaqueline Kennedy, usoó un vestido de gala del modisto francés para una cena de estado con el presidente de Francia Charles de Gaulle en 1961.

John Galliano

Casi todas las supermodelos de los 90 desfilaron en las pasarelas de Givenchy por varios años, incluyendo a Naomi Campbell (izquierda) y Kate Moss (derecha), quienes aparecieron en el desfile pret-a-porter de 1997 ya con John Galliano como director creativo de la marca francesa.

En octubre de 1996 el británico Alexander McQueen se convirtió en el diseñador creativo de la línea de mujer de la casa de modas, y fue ahí donde aprendió a trabajar en un taller de alta costura.

Durante esa etapa, el diseñador jugó con lo exótico a la par que mantenía su estética oscura; sus desfiles al frente de Givenchy fueron eclécticos debido a las posibilidades que ofrecía la marca.

"Allí su mente gótica no tenía limitaciones y, como el personaje LaChappelle (Edgar Allan Poe), 'quemó' la consolidada maison para crear algo nuevo", señaló la revista Vogue.

Egresado de la academia de diseño Central Saint Martins de Londres, el italiano Riccardo Tisci fue diseñador creativo de Givencgy por 12 años, desde 2005 a 2017.

En este periodo, la casa cobró una renovada presencia en las alfombras rojas tanto de premiaciones cinematográficas como musicales.

Beyoncé, Liv Tyler, Marina Abramovic, Iris Strubegger y Florence Welch fueron algunas de las musas de Tisci al frente de Givenchy, quien fue el único candidato al puesto de director creativo que no mencionó a Audrey Hepburn durante el proceso de selección. "¡Ya no quedan Audreys hoy en día!"aseguró en una entrevista para Vogue España en 2012.

“Cuando llegué todo estaba destrozado. Hubert de Givenchy era un genio, pero tras su marcha vinieron diseñadores que no casaban con la firma, no funcionaban como un matrimonio perfecto. La identidad estaba absolutamente destruida. La gente no sabía lo que era Givenchy, aparte de Audrey Hepburn”, contó para la publicación.

Mirando hacia adelante

Clare Waight Keller, de 47 años, tomó la dirección creativa en 2017 tras la salida de Tsci. Su segundo desfile fue llevado a cabo en la Semana de la Moda de París el pasado 4 de marzo.

La diseñadora británica se unió en el 2000 a la firma Gucci como diseñadora senior de la colección ready-to wear, en donde permaneció hasta 2004. En 2007 fue nombrada Diseñadora del Año en los Fashion Awards de Escocia y en 2011 se mudó a París para hacerse cargo de la dirección creativa de Chloe, donde reinventó "un romántico, femenino y radiante diseño para la casa", señala Givenchy en su página web.