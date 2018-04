Irte a dormir tan tarde podría estar matándote lentamente

Si eres de los que te quedas viendo series o Facebook hasta muy de madrugada porque crees que puedes recuperarte levantándote tarde, te tenemos malas noticias: esto te está matando poco a poco.

Investigadores de la Universidad de Surrey y de la Universidad Northwestern, analizaron los patrones de sueño de más de 433 mil personas a lo largo de seis años y medio.

Los resultados del estudio, publicados la semana pasada en Chronobiology International, revelaron que los late sleepers (los que se duermen tarde y se levantan temprano) tienen un mayor riesgo de muerte que las alondras, aquellas personas capaces de echarse a dormir pronto, madrugar y ajustar su rutina de sueño a los horarios habituales del día a día.

Esto se debe a que hay un componente genético, un ritmo circadiano, que determina a qué horas se activa o se desactiva tu cuerpo.

Tras cruzar diversos datos, los investigadores calcularon que un cronotipo tardío aumenta el riesgo de muerte en un 10 por ciento, dependiendo de la edad y el sexo.

Y aquí va el dato escalofriante... durante la realización del estudio, alrededor de 10 mil personas murieron.

El mundo estipula que las personas van a la escuela o al trabajo por las mañanas y hacen todas sus actividades durante el día, pero para un late sleeper, su cuerpo reclama un horario de sueño determinado de 02:00 a 11:00 horas, por ejemplo, y sus obligaciones otras.

Como resultado, las personas de ritmo circadiano tardío duermen menos, generan más estrés y tienen otros problemas derivados en su salud diaria.

Pero no te alarmes, no vas a morir ya. El estudio no dice que los búhos nocturnos van a morir antes, sino que sus patrones de sueño representan un riesgo para su salud.

Los investigadores también señalan que dormir tarde está asociado a una mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares, diabetes o enfermedades respiratorias.

¿Soy un late sleeper?

Center for Environmental Health tiene un test que puedes realizar para averiguarlo en este link.

Tras resolver ese cuestionario, podrás saber a qué hora debes ir a dormir para que tu cerebro segregue melatonina, la hormona que interviene en el sueño y a qué hora debes comenzar tus actividades.