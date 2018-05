Heaven's Door: el whisky con el toque de Bob Dylan

El rockero y premio Nobel de Literatura Bob Dylan se asoció con una destilería para fabricar whisky en una antigua iglesia de Tennessee de 140 años, cuya marca se llamará Heaven's Door.

Según reportes, Dylan se asoció con el cofundador de Angel's Envy Bourbon Marc Bushala para esta empresa.

"Ambos queríamos crear una colección de whiskys estadounidenses que, a su manera, cuenten una historia. He estado viajando durante décadas, y he podido probar algunos de los mejores espíritus que el mundo del whisky tiene para ofrecer. Y este es un gran whisky", dijo el músico y compositor al periódico The New York Times.

Los primeros productos de Heaven's Door's incluyen un bourbon, un whisky añejado en dos barricas diferentes y otro de centeno; en cuanto al diseño de las etiquetas, éste deriva de las esculturas de hierro de Dylan, las cuales tienen una iconografía rural con cuervos y ruedas de carro en siluetas. Para las fotos promocionales, se puede ver al cantautor de 76 años contemplando solitario la oscuridad en la barra de un bar o en un restaurante con un vaso del destilado en la mano.

"Dylan tiene estas cualidades que realmente funcionan bien para un whisky: tiene una gran autenticidad, es un estadounidense por excelencia. Él hace las cosas de la manera que él desea hacerlas, y creo que estos son cualidades para un destilado súper premium también", comentó el empresario para el New York Times.

De acuerdo con el periódico neoyorquino, el autor de canciones como Blowin' in the Wind y Like a Rolling Stone no sólo prestó su nombre para el destilado, sino que está involucrado completamente como socio de la empresa Heaven's Door Spirits, la cual hasta el momento ha recaudado cerca de 35 millones de dólares de sus inversores, indicó Bushala.

Para las personas que se sorprenden de que Bob Dylan haya incursionado en los terrenos del whisky es porque no lo conocen, señaló el empresario. "Las personas que lo conocen esperan que él haga cosas que nunca esperarían".

Inicialmente los whiskys de Heaven's Door se podrán adquirir en Tennessee, Texas, California, Florida, Nueva York e Illinois., y cada botella costará entre 50 y 80 dólares