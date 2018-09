Creadores mexicanos apuestan por el 'do it yourself'

Las nuevas generaciones están ávidas de experimentar y la moda no es un terreno que permanezca aislado. El do it yourself o hágalo usted mismo es una tendencia, cada vez más constante, en las marcas de ropa para jóvenes. El reciclaje y las piezas intervenidas con diseños propios son una experiencia que va más allá de la compra y se acerca a la personalización.

“Hay una conciencia más ecológica e integral, no compran por comprar, buscan piezas que los representen y con confección única”, asegura el diseñador mexicano Jorge Ayala, quién hace abrigos o capas a partir de otras prendas como jeans.

Señala que de lo que se trata es darle un segundo aire a la ropa que por alguna razón ya no se usa, deben ser opciones cómodas y funcionales pero al mismo tiempo vanguardistas y exclusivas.

Ayala se define a sí mismo como outsider de la moda, es arquitecto pero diseña prendas de vestir, agrega que su formación le permite tener un espectro más amplio a la hora de crear. Tiene un estudio en París, donde fabrica prendas personalizadas, pero también hace colaboraciones con marcas internacionales para acercar su propuesta a nuevos públicos.

En el desfile De Frente, que fusiona música, show room, tendencias en color de cabello y pasarelas, Ayala presentará una colección de 15 siluetas exclusivas creadas para Levi´s, en ese espacio se exhibirán por vez primera las creaciones de la diseñadora nacional Alejandra Quesada, quien llevará los looks de la marca que está por lanzar el año entrante.

Quesada diseña prendas para mujer pero expondrá una propuesta unisex elaborada con mesh, cuyo tejido es similar a una red que permite la entrada del aire y que se vea un poco de piel y se usa principalmente para prendas deportivas.

“Los jóvenes buscan opciones accesibles y divertidas, es una propuesta informal con variedad de colores. También presentamos los tenis que diseñé para Nike, el objetivo es que los chavos los vean en la pasarela y se atrevan a hacer los suyos”, explica.

Sobre un fondo blanco o negro aparece una fiesta de colores en forma de manchas, ese es el prototipo que se usará como calzado para acompañar las prendas de vestir.

“Se llaman Air Force 1 y son parte de la tendencia hágalo usted mismo que está en boga en todos lados. Lo mejor de la moda es que es incluyente y si no hay presupuesto para adquirir nuevas prendas se renuevan las que se tienen”, recomienda.