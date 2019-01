¿Cómo sobrevivir a las fiestas Guadalupe-Reyes?

¿QUÉ LE PASA AL CUERPO DURANTE LA RESACA?

De acuerdo a los especialistas, la falta de balance se produce por una suma de factores que terminan por prender las alertas. El alcohol hace que se produzca más orina y ello ocasiona deshidratación; hay una respuesta inflamatoria del sistema inmunológico que deriva en falta de concentración y deseo de no hacer nada; se irrita el estómago, lo que ocasiona dolor abdominal y náuseas; además de provocar niveles bajos de azúcar en sangre que se manifiestan con temblores, irritabilidad y hasta convulsiones.

EL ILUMINADO

Justo a inicios del mes pasado se dio a conocer el lanzamiento del libro Hungover: The Morning After and One Man’s Quest for the Cure, en el que Shaughnessy Bishop-Stall, periodista y profesor de la Universidad de Toronto, se dio a la tarea de buscar una cura contra la resaca durante 10 años, tiempo en el que probó en sí mismo cualquier cantidad de remedios que llegaron a sus manos. La receta triunfadora es una infusión que debe beberse después de la última copa y antes de dormir. Incluye el fármaco N-acetilcisteína, que ayuda a reponer el cuerpo contra la toxicidad y debe combinarse con una mezcla de vitaminas B1, B6 y B12; además se debe prender un incienso, que tiene propiedades antiinflamatorias. Bishop-Stall prometió continuar con la búsqueda, pese a que admitió que durante la investigación su cuerpo sufrió problemas en el sistema circulatorio, ganó peso y su salud mental se vio afectada.

¿CÓMO COMBATIRLA?

Hay dos opciones infalibles: abstinencia y moderación, pero si cayó, los remedios populares incluyen la ingesta de diversidad de alimentos, que van del picante al dulce, de lo caliente a lo frío e incluso continuar con la ingesta de alcohol. Los médicos recomiendan tres sencillos consejos: reposo, hidratación y comer carbohidratos, potasio y dulce, cuya combinación ayuda a reponerse más rápido.

¿CUÁNTO BEBEN LOS MEXICANOS?

En noviembre pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer sus cifras sobre la ingesta de alcohol, en las que destacan que el país que más consume en América Latina es: (1) Uruguay (10.8 litros al año por habitante), seguido de (2) Argentina, (3) Chile, (4) Panamá, (5) Brasil, (6) Paraguay, (7) República Dominicana y (8) México (6.5 litros al año).

¡Que siga la fiesta!

Después de haber tenido este pensamiento recurrente durante varios días del periodo vacacional, puede ser que aún experimente debilidad, temblores, dolor de cabeza, sequedad en boca e irritabilidad. Todos estos son síntomas comunes tras una noche de exceso etílico. Y sí, si todavía aprovechó la celebración del Día de Reyes, seguro sabrá que la resaca no respeta género, edad o condición social. Es una sensación de malestar que recorre el cuerpo y puede durar hasta 24 horas.

Es muy común que en estas fechas, en las que la ingesta de alcohol se dispara, consumidores no habituales ingieran algunas copas, lo que los convierte en quienes corren el mayor riesgo de terminar con malestares.

“Los síntomas comienzan cuando el alcohol en la sangre baja de manera importante hasta alcanzar, o casi alcanzar, cero grados”, aseguran los especialistas de Mayo Clinic, organización dedicada a la educación e investigación de la práctica clínica.

Sus efectos dependen de la cantidad ingerida y de la manera en la que lo asimile cada organismo. La tolerancia es altamente variante y se aconseja poner especial atención y acudir con un médico certificado al presentar vómito, respiración lenta o irregular, hipotermia o desmayos.