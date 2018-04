Así se viven las ‘Olimpiadas’ de la cocina

Jérôme Bocuse aún no decide qué le gusta más: cocinar o practicar deportes extremos. Estudió para ser chef, pero también compitió profesionalmente corriendo autos de carreras, es aficionado a los saltos de paracaídas y practica esquí acuático.

Asegura que no se decide por alguna de las disciplinas en específico, pero el balance entre ellas le ha permitido ser un profesional.

“Antes competía, pero ya no lo hago. Todas tienen una carga de adrenalina fuerte y mueven emociones. La competencia primero es con uno mismo, te reta a dar lo mejor”, afirma.

Justo ese espíritu combativo es el que promueve con el concurso culinario Bocuse d’Or, fundado en 1987 por el mejor chef del siglo pasado, Paul Bocuse, para premiar el rigor y la excelencia culinaria de los jóvenes cocineros.

Jérôme es el encargado de preservar el legado de su padre. Supervisa su centro de enseñanza en Lyon, Francia, lidera los restaurantes Les Chefs de France y Monsieur Paul, en el parque de diversiones Epcot Center en Florida; ambos son producto de la alianza con Disney.

Pixar Animation Studios, adquirida en 2007 por Disney, se inspiró en su padre para la cinta Ratatouille.

Ganador

En 2010 estuvo en la élite de los mejores esquiadores acuáticos del mundo.

En 2011 ganó el campeonato de la Asociación de Ferrari Club Racing mientras conducía un F430 Ferrari Challenge.

Se tituló como chef en The Culinary Institute of America y tiene un MBA en la Florida International School of Hospitality Management.

Desde 2015 es el presidente y accionista principal del grupo Restaurants & Brasseries Bocuse en Lyon, Francia.

Desde octubre de 2016 es el presidente del Bocuse d’Or.