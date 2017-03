Musk quiere aplastar a la competencia con mayor producción del Model 3

Hace justo un año, Elon Musk se subió a un escenario para revelar las características de su vehículo más importante hasta esa fecha: el Model 3 de 35 mil dólares. El auto eléctrico con capacidad para cinco personas acelera tan rápido como los sedanes deportivos de lujo más vendidos de Estados Unidos –el BMW Serie 3 y el Mercedes Clase C– y cuesta cerca de lo mismo.



La propuesta de valor fue la mejor que se haya hecho hasta ahora para un automóvil eléctrico, y la multitud la aceptó.



Pero ninguno de sus pronunciamientos de esa noche fue tan audaz como lo que vendría después.



Luego de tomar cerca de 400 mil depósitos de mil dólares cada uno, Musk amplió sus planes de producción. Y luego los amplió un poco más. Ahora, cuando faltan tres meses para el inicio oficial de la producción, el multimillonario CEO de Tesla parece pensar que puede no solo igualar el desempeño de esas marcas de lujo de primer nivel, sino superarlo en Estados Unidos, también –en solo un año.



Tesla tiene preparada una serie de trucos para el lanzamiento del Model 3, pero primero vale la pena tomarse un momento para apreciar cuán alto puso Musk la barra. Con una especificidad inusual para un fabricante de autos, el ejecutivo reveló detallados objetivos de producción en una teleconferencia con inversores el mes pasado, los cuales empiezan a describirnos el cuadro.



En primer lugar, Musk dijo que la compañía está haciendo pedidos a los proveedores para “mil autos a la semana en julio, 2 mil a la semana en agosto y 4 mil a la semana en septiembre”. Tesla planea entonces aumentar la producción a 5 mil autos a la semana para fin de año y 10 mil a la semana al finalizar 2018. En comparación, la compañía actualmente puede hacer cerca de 2 mil coches Model S y Model X por semana.



ALCANZAR LOS OBJETIVOS



Para que Musk alcance todos esos objetivos, Tesla tendría que fabricar un total de 430 mil autos Modelo3S para finales del año próximo. El crecimiento del Model S y el Model X continuaría, pero a un ritmo menor.



Vender todos esos sedanes de 35 mil dólares en Estados Unidos “sería algo totalmente sin precedente sobre la base de lo que sabemos de los mercados automovilísticos de hoy y de la forma en que las personas gastan sus dólares”, dijo Salim Morsy, analista de vehículos eléctricos en Bloomberg New Energy Finance. “Podría ocurrir. Estoy bastante seguro de que no lo hará”.



Prácticamente todos los analistas de Wall Street coinciden. Aun los más optimistas de ellos no creen que Tesla pueda vender medio millón de autos eléctricos el año próximo, y Musk tiene una larga historia de no establecer jamás plazos que pueda cumplir. Pero es importante comprender que hoy sus metas son desmesuradas, y que tiene en vista algunas formas ingeniosas de alcanzarlas.



Tesla está redefiniendo la forma en que los autos se desarrollan, fabrican y venden. Algunos trucos planeados por Musk para acelerar el lanzamiento solo pueden usarse una vez. Otros podrían transformar el sector automotor, en manera bastante parecida a las actualizaciones por aire de software que realiza la empresa.



Entre muchas otras ventajas, el Model 3 será más fácil de producir. Ya hace un año que el CEO de Tesla viene diciendo que el Model 3 está diseñado para una máxima eficiencia de fabricación. En vez de ser totalmente de aluminio, se usa acero en algunas partes del vehículo. La cantidad de cableado se redujo a la mitad, desde el equivalente de 3 kilómetros en el Model S, a 1.5 kilómetros en el Model S. Y no hay floreos excéntricos como manijas que sobresalen y se retraen automáticamente o puertas alas de gaviota.