Los perros militares son un arma cada vez más valiosa

La guerra es un infierno para casi todos los que se acercan, incluyendo a los animales, especialmente los cientos de perros militares estadounidenses han sido enviados para servir junto a soldados en Afganistán, Irak y otros lugares desde el 11 de septiembre. Ahora, el Pentágono está tomando medidas para asegurarse de que más de ellos regresen a casa.



Los servicios armados de EU han tenido perros desde el primer día. Actualmente, aproximadamente mil 600 perros militares (MWD) están en el campo o ayudando a los veteranos en recuperación. Eso es aproximadamente un perro por cada tres soldados estadounidenses actualmente en Afganistán.



Sin embargo, estos animales son un recurso cada vez más valioso. Con los terroristas dirigidos a los transportes públicos y sitios turísticos de todo el mundo, la demanda mundial de perros con olfato de bomba ha aumentado. Los caninos con narices finamente entrenadas ahora cuestan 25 mil dólares o más en el mercado abierto, donde las unidades de patrulla fronteriza, el Departamento de Estado y las empresas privadas de seguridad buscan talento canino. Y eso es sólo la demanda de Estados Unidos.



1

Por lo tanto, por necesidad, el Departamento de Defensa está comprando maniquíes caninos realistas para entrenar mejor a los médicos que cuidan a los soldados peludos cuando caen. Dado que estos perros robot llegaron al mercado en enero, el Pentágono ha comprado cerca de 80 de ellas de TraumaFX, una unidad con sede en Atlanta del contratista de defensa KForce Government Solutions Inc. La compañía, que emplea a diseñadores de películas de Hollywood, está haciendo una oferta en seis propuestas adicionales En el momento.

"Pensamos que podríamos vender 50, pero la demanda ha crecido abrumadoramente", dijo la vicepresidenta de KForce, Carolyn Hollander.



El modelo del K9 denominado ‘Hero’ está totalmente articulado, pesa 50 libras y cuesta alrededor de 20 mil dólares. Tiene un pulso y una bolsa interna inflable que imita la respiración, además de una serie de aflicciones potenciales. Pulse un botón en un mando a distancia y el mascota de goma incluso sangra profusamente. El próximo mes, la compañía entregará al sucesor de ‘Hero’, llamado ‘Diesel’. Desarrollado específicamente para perros de las fuerzas especiales, el soldado animatronic tiene múltiples heridas de bala, extremidades amputatables, y los intestinos que se hinchan. También ladra y lloriquea.



"Todo el punto es construir la memoria muscular en el tratamiento. (…) Si ven algo difícil y se le desensibilizan en el entrenamiento, serán más efectivos en manejarlo en una situación real", dijo Hollander.



Nuestros perros robot, ‘Hero’ y ‘Diesel’, tienen un ligero parecido con el famoso personaje de Star Wars, Chewbacca, que no es casualidad. El núcleo del equipo de desarrollo de TraumaFX, alrededor de dos docenas de empleados, provenía de Industrial Light and Magic, la tienda de Hollywood FX que ayudó a crear Star Wars, Harry Potter y otras franquicias de éxito. TraumaFX compró el "equipo de la criatura" de la compañía en 2014, después de buscar su consejo en cómo construir un perro prostético.



"Estos chicos son el verdadero negocio", dijo Hollander. "Pero sus capacidades como modeladores se estaban extinguiendo debido a los gráficos generados por computadora".



1



La alta demanda de perros entrenados puede jugar un papel trascendental. La Fuerza Aérea dice que la asignación de perros de los militares estadounidenses es un 38 por ciento más baja de lo que estaba en el apogeo de la guerra en Afganistán.



Exacerbando la economía para el Pentágono, Estados Unidos todavía no es muy bueno en la producción de perros de guerra. Aunque la Fuerza Aérea ha comenzado un programa de cría en Texas, la mayoría de los perros de trabajo del país son importaciones, principalmente de Europa Central y del Este, donde la cultura de entrenamiento de perros se ejecuta en profundidad. Los oficiales de compras militares hacen cuatro viajes al año para abastecerse de cachorros europeos.



En una audiencia del Senado de 2016, Cynthia Otto, veterinaria y directora ejecutiva del Centro de Perros Trabajadores Penn Vet, dijo que la disponibilidad de buenos perros se estaba convirtiendo en un desafío crítico. "Los riesgos de confiar en fuentes extranjeras de perros para apoyar nuestra seguridad nacional son altos", dijo.



Una vez que tiene un cachorro prometedor, el Pentágono gasta 42 mil dólares adicionales para entrenar una unidad K9, un proceso que comienza con la obediencia y detección de drogas y / o bombas en la Base Aérea de Lackland en San Antonio, Texas. Algunos de los perros obtienen una segunda ronda de entrenamiento sobre cómo patrullar, detener a un enemigo y atacar. Un perro de "doble propósito" pasa unos 120 días completando ambos ciclos de entrenamiento.



Cuando todo está dicho y hecho, un perro militar completamente entrenado cuesta tanto como un misil pequeño. Mantenerlos en el campo tanto tiempo como sea posible es un negocio cada vez más redituable. (La Fuerza Aérea se negó a discutir las tasas de accidentes caninos).



1

Los comandantes militares saben muy bien lo caro que es cuando un perro de guerra es asesinado, por no hablar de daños a la moral de las tropas, explicó Bob Bryant, cofundador de Mission K9 Rescue, una organización sin fines de lucro con sede en Houston que ayuda a rehabilitar y encontrar hogares para perros de trabajo jubilados. "El Ejército trata a sus perros como si fueran oro", explicó. "Totalmente entrenados, esperan que ese activo los dure por lo menos ocho o nueve años".



Y eso no es tarea fácil. De los cientos de soldados de cuatro patas que la Misión K9 ha colocado en las casas, el 60 por ciento dejó el servicio bajo lesión, no porque fueran demasiado viejos. "Desgarran los tendones, arruinan sus caderas, reciben una espondilosis agresiva y parece que hay una mayor prevalencia de cáncer por alguna razón", dijo Bryant.



Él cita una realidad oscura adicional cuando los perros de guerra mueren en la batalla: "Cuando hay una víctima de perro, el manejador a menudo también muere".



Muchos perros de guerra, incluyendo el perro de Bryant Oreo antes de retirarse, se utilizan para localizar bombas, que presentan un nivel adicional de trauma potencial. Oreo estaba inhalando artefactos explosivos improvisados en Irak antes de desarrollar un trastorno de estrés postraumático.



En estos días, Oreo y el otro perro de servicio de Bryant están patrullando su barrio cerca de Los Ángeles. A menudo crecen alertas y marcan los coches estacionados, dejando a Bryant para preguntarse qué hay dentro.



TraumaFX, por su parte, ha comenzado a vender su muñeco de perro a las escuelas de veterinaria para su uso en lugar de cadáveres. Los ejércitos extranjeros están haciendo pedidos también. "Por lo general, una agencia o rama militar va a comprar cinco o 10 de ellos y luego enviarlos alrededor", dijo Hollander.