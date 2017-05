Huawei no está ebria, aunque podría estar un poco mareada

"Pst. Oiga. Métase en las laptops. Es ahí donde está el dinero".



En serio, si alguien le susurrara eso en un bar, le llamaría un taxi y le aconsejaría dejar la botella.



Pero Huawei no está borracha. Un poco mareada por su éxito del año pasado en los teléfonos inteligentes, sí, pero el gigante tecnológico chino está más lúcido que nunca.



Su decisión de ingresar al mercado de las laptops puede ser una tontería o puede ser genial. Posiblemente sea las dos cosas. Con el lanzamiento de la Matebook X –una laptop delgada de 13 pulgadas sin ventilador– Huawei tiene en mente una franja clara del mercado, y ocurre que es uno de los segmentos demográficos que están dando señales de vida.



Los consumidores todavía no están dispuestos a regresar a las compras de PC, pero los clientes comerciales sí lo están.



Lamentablemente para Huawei, su reputación de fachada del gobierno chino -merecida o no- vuelve bastante improbable la captación de cuentas corporativas, especialmente en mercados occidentales como el de Estados Unidos.



Pero hay un terreno intermedio: los usuarios de alta gama o profesionales que compran PC para ellos mismos, entre ellos los dueños de pequeñas y medianas empresas. Los datos de la industria algunas veces engloban a esos compradores con los consumidores domésticos, dado que por lo general ellos les compran en internet a minoristas como Best Buy.

1



Si Huawei puede capturar ese grupo específico en un amplio espectro de geografías del mercado desarrollado, estaría en condiciones de establecer otro sitial a partir del cual construir reconocimiento de marca y convertirse en un nombre conocido mundialmente.



Cuanto más logotipos de Huawei se vean en los cafés Starbucks o en reuniones, mayor es la posibilidad de que empiece a ser aceptada como una marca creíble y confiable.



Que la compañía pueda o no ganar dinero con las laptops no es irrelevante, pero es una cuestión menos acuciante que lo que sería para una empresa que cotiza en bolsa y que cada trimestre debe rendir cuentas a sus accionistas (por ejemplo, Dell).



Es probable que Huawei pueda jugarse una o dos monedas dado que sus enormes equipos de ingeniería y desarrollo de producto le dan a la empresa la escala para apostar en una nueva línea de negocios.



Y si usted aún no está convencido, retroceda unos años, hasta el momento en que nadie tomaba en serio a Huawei en teléfonos inteligentes.