Hamburguesas sin carne son cada vez más populares

Lograr una hamburguesa vegetariana y que además sepa a carne ha sido una especie de santo grial para los fabricantes de alimentos sin carne desde que llegaron las primeras, e insípidas, hamburguesas hechas a base de granos a los refrigeradores de Estados Unidos en la década de los años 80, época en que los menús ‘hippies’ comenzaron a ser populares.



Con las barras de granola, la leche de soya y los productos orgánicos vendiéndose hoy en casi todas partes, compañías incluyendo Impossible Foods y Beyond Meat han desarrollado productos vegetarianos que pueden estar tan cerca como cualquiera ha llegado a imitar la carne molida real.



Tienen la misma textura fibrosa, chisporrotean en la parrilla, e incluso sacan lo que se parece a los jugos de la carne cuando usted muerde en la hamburguesa.



Alimentos más saludables y más naturales son una porción cada vez mayor de los 1.5 billones de dólares gastados anualmente en comida por los americanos, pues los consumidores demandan productos con menos grasa o colesterol, o que son más seguros para el ambiente.



Procesadoras de carne como Tyson Foods y Maple Leaf Foods están invirtiendo en proteínas vegetales como alternativas al cerdo, el pollo y la carne de res, mientras que el multimillonario Bill Gates y el capitalista de riesgo Vinod Khosla dicen que la carne sin carne es la comida del futuro.



"No le decimos a nadie que no coma carne", dijo Ethan Brown, director ejecutivo de Beyond Meat, con sede en El Segundo, en California, que anunció el mes pasado que ampliará la distribución estadounidense de su Beyond Burger con un acuerdo para venderla en más de 280 supermercados Safeway en California, Nevada y Hawai. "Esta es solo una nueva forma de carne".



Según un informe de enero de Sustainalytics, un investigador corporativo con sede en Ámsterdam, la demanda está cambiando hacia las proteínas vegetales a base de lentejas, quinua, frijoles y guisantes, ya que más compradores toman sus decisiones de compra considerando al medio ambiente y su propia salud.

Las ventas mundiales anuales de carne sustituta a base de plantas han aumentado ocho por ciento al año desde 2010, a alrededor de dos mil millones de dólares actualmente, y la carne procesada está creciendo a una tasa que se multiplica por dos, según un informe de 18 de octubre de Bloomberg Intelligence.



El mercado de sustitutos de la carne podría crecer 8.4 por ciento anual en los próximos cinco años, con China ayudando a acelerar la expansión, ya que busca reducir el consumo de carne a la mitad para 2030, según estimaciones del informe Sustainalytics.



En los Estados Unidos, la transición está muy avanzada.



Las hamburguesas de Beyond Meat, hechas con guisantes, aceite de coco y jugo de betabel (para el efecto de la sangre) han estado disponibles en Whole Foods Market desde el mes de octubre, y el acuerdo con Safeway anunció ampliará la distribución aún más.



También se venden en los mercados de Hong Kong, así como en 13 restaurantes en el campus de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut.



Otro producto nuevo es de Impossible Foods, una empresa de Redwood City, California, que hace una hamburguesa de trigo, aceite de coco y patatas. Actualmente no se vende en tiendas porque la empresa quiere establecer primero su marca en restaurantes populares y de gama alta.



Está en el menú de 20 restaurantes ahora, y con la expansión de una planta de producción en Oakland a finales de este año, Impossible Foods está apuntando a ventas en más de mil restaurantes.



"Ésa ha sido una estrategia muy deliberada", dijo el director ejecutivo de Impossible Foods, Pat Brown, quien no está relacionado con el CEO de Beyond Meat, en una entrevista telefónica. "No será hasta que seamos mucho más grandes cuando vamos a entrar a las tiendas de abarrotes".



Los grandes inversionistas también están interesados. Tyson Foods de Sprindale, Arkansas, la mayor procesadora de carne de EU, adquirió el cinco por ciento de Beyond Meat, y una división de inversiones de riesgo del fabricante de cereales General Mills de Minneapolis, también tienen una participación en el negocio.

En Impossible Foods los inversionistas son: Khosla Ventures, Google Ventures y UBS. Bill Gates, la persona más rica del mundo, invierte tanto en Beyond Meat como en Impossible Foods.



Si bien las alternativas para la carne no remplazan al producto real, más compañías están invirtiendo en la nueva industria y reformulando las recetas para que los consumidores no puedan notar la diferencia, dijo Kenneth Shea, un analista de alimentos de Bloomberg Intelligence.



“Cada vez más y más consumidores están consientes en términos de sustentabilidad”, dijo Shea. “Están viendo los beneficios de comer cada vez más plantas en tanto que disminuyen su consumo de carne roja y que se percibe más beneficios para la salud”.



Aunque la mayoría de los consumidores quieren seguir comiendo carne, están cada vez más informados acerca de las consecuencias sobre el medio ambiente y su sustentabilidad.



Se emplean 15 mil litros de agua para producir un kilo de carne de res, en comparación con los mil 600 litros que se emplean para un kilo de trigo de acuerdo con estimaciones de la Water Footprint Network.



La producción de “carne limpia” requiere mucho menos tierra y agua que la carne convencional, no requiere antibióticos y elimina el impacto ambiental de los desechos animales y la contaminación durante su procesamiento, de acuerdo con un reporte del Good Food Institute.



Sin embargo, la gente aún no quiere sacrificar el sabor original.