El futuro de la clase ejecutiva de los aviones ya nos alcanzó

Mientras la gran mayoría de los pasajeros de aerolíneas se sienten cada día más apretados en asientos de la clase económica y son testigos de desastres francamente aterrorizantes del servicio de atención al cliente (como en United), podríamos estar presenciando el amanecer de una nueva edad de oro de los viajes en la sección de la clase ejecutiva.



Ahora una opción común en la mayoría de los aviones –tanto en los jumbos que regularmente atraviesan los océanos, así como en las aeronaves de un solo pasillo que hacen cortos vuelos locales–, la clase ejecutiva debutó hace apenas 40 años.



British Airways creó una "clase club" entre la primera y la económica en 1978, mientras que Qantas acuñó el término actual "clase ejecutiva" un año después.

1 LA NUEVA PRIMERA CLASE





Entonces, ¿a dónde se dirige la clase ejecutiva ahora?



En primer lugar, está reemplazando a la primera clase en muchos aviones y rutas. Simplemente es una versión menos costosa y menos espaciosa de primera clase, que de todos modos cuenta con camas planas, menús de varios platos creados por chefs famosos y paquetes colmados de productos de spa.



Tiene sentido para las aerolíneas: hay más asientos y más pasajeros que pueden comprar los correspondientes pasajes, por lo tanto, pueden hacer más dinero.



En segundo lugar, los asientos de clase ejecutiva están recibiendo actualizaciones innovadoras --tanto tecnológicas como ergonómicas-- que deberían impactar en la experiencia de vuelo en general y en los detalles.



Y como las aerolíneas suelen tener solo un puñado de tipos de aviones, veremos estilos de asientos similares en todas las marcas. Habrá uniformidad en las mejoras.



Resulta increíblemente caro (creo que cuesta millones de dólares y lleva varios años) desarrollar un nuevo producto para la clase ejecutiva. Por lo tanto, cuando las líneas aéreas, que son renuentes a correr riesgos, encuentren un estilo que funcione, se adhieren a él.



El foco ahora está en refinar el uso del espacio y de la nueva tecnología en cada asiento para maximizar la comodidad del pasajero.

1 LA REVOLUCIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA





Ya podemos darle un vistazo a cómo se verá este futuro.



Aunque no se estrenará en vuelos comerciales hasta 2019 como mínimo, el asiento Waterfront fue presentado en la muestra 2016 del Consumer Electronics Show y es el resultado de una colaboración entre el fabricante de asientos B/E Aerospace, las firmas de diseño Teague y Formation Design Group y el gigante de la tecnología Panasonic.



El asiento físico se basa en modelos existentes de B/E, pero la tecnología del Waterfront es diferente en este modelo.



La pieza clave es un sistema de entretenimiento de 24 pulgadas y 4K de ultra alta definición, al que los pasajeros se conectarán a través de una aplicación en sus teléfonos inteligentes o con una tableta proporcionada por la aerolínea.



Usando sus teléfonos, los viajeros podrán controlar todo: posición del asiento (se reclina hasta convertirse en uno completamente plano de dos metros), iluminación (hay más de 16 millones de ajustes posibles), control del clima de los varios sectores del asiento, pedidos de comidas y bebidas y creación de listas de reproducción de entretenimiento.



Los pasajeros pueden destacar un letrero de “No molestar” o poner un aviso para que la tripulación los despierte según cuánto quieren descansar. El sistema recordará sus preferencias de un vuelo a otro dentro de una red de aerolíneas, y sus configuraciones estarán disponibles automáticamente.



El objetivo final del asiento y todas sus características tecnológicas es permitir que los pasajeros adapten toda la experiencia del vuelo a sus inclinaciones individuales.

1 PERSONALIZACIÓN SERÁ LA NUEVA TENDENCIA





Mientras Waterfront y su tecnología están a unos años de salir, las aerolíneas están listas para llegar al mismo objetivo por medio de otras formas.



Matt Round, el director creativo de Tangerine, una empresa de diseño con sede en Londres, fue el responsable del rediseño de la clase ejecutiva de Virgin Australia (que comenzó a volar el año pasado).



Destacó que su principio rector fue “la entrega de confort, que contempla todo el espacio disponible, no solo el asiento, y es tanto físico como psicológico. El asiento debe de verse confortable, pero la geometría física es necesaria para respaldar las primeras impresiones.



Así que, los nuevos asientos son de hecho espaciosos con poco más de dos metros de largo, también incorporan nuevas características ergonómicas para ofrecer a los pasajeros una sensación de control de su espacio.



Un compartimiento que contiene puertos de alimentación que incluye ingeniosamente un espacio entre la parte superior y a un costado para cables que pueden permanecer fuera de la vista, mientras que sigue conectado a una computadora portátil, dejando el asiento despejado.



Las mesas se deslizan para atrás y adelante para que el pasajero pueda ajustarla a una distancia ideal para trabajar o comer.

1 Y LA PRIVACIDAD TODAVÍA NO TIENE PRECIO





La mezcla de elementos físicos y psicológicos también son evidentes en las nuevas Qsuites de Qatar Airways que la aerolínea dio a conocer en la ITB de Berlín a principios de este año.



Los nuevos asientos poseen actualizaciones como puestas de cierre y monitores ajustables para el entretenimiento.



Sin embargo, el aspecto que más llamo atención fue que los asientos que están en el centro de la cabina se pueden combinar en suites privadas para reuniones o comidas y algunos se pueden convertir en camas dobles.



Los elementos de personalización y control fueron también las directivas detrás de las próximas suites ejecutivas de Delta, que comenzarán a verse en los nuevos A350 de la aerolínea hacia finales del año.



Las suites tienen aproximadamente las mismas dimensiones de los actuales asientos Delta One que ofrece la aerolínea, pero la principal diferencia es que cada uno tiene su propia puerta de cierre. “Los clientes nos dijeron, principalmente, que querían más privacidad”, dijo el gerente de Productos a Bordo, Robbie Schaefer.



Estas puertas, además de paredes más altas y monitores individuales deslizables entre los asientos centrales, el pasajero puede optar por dejarlas abiertas. “Queremos que nuestros pasajeros tengan la seguridad de que tienen privacidad, pero ellos pueden decidir en que momento la quieren tener”, dijo Schaefer.



Otras mejoras de las suites incluyen nuevos espacios de almacenamiento dedicados para los objetos personales y una mayor superficie, incluyendo una innovadora plataforma de dos niveles a un lado del asiento sonde los pasajeros pueden guardar un dispositivo electrónico.



Los viajeros también podrán notar algunos toques de alta tecnología, incluyendo iluminación ambiental personalizada, banda ancha (Wi-Fi) más rápida gracias a la conectividad por satélite 2KU y un nuevo sistema de entretenimiento abordo que se puede apreciar en monitores más grandes (de 18 pulgadas).



El objetivo general, de acuerdo con Schaefer, “era crear un ambiente residencial, donde los clientes tienen una zona más amplia, un área privada para el mismo, para lo que ellos quieran hacer: trabajar, descansar, relajarse o comer”.