Cuatro razones por las que Yellen debería quedarse en la Fed

El presidente Donald Trump ha decidido que Janet Yellen no tenga un segundo mandato en la Reserva Federal de Estados Unidos. Ello, sin embargo, no significa que no pueda quedarse como uno de los gobernadores de la Fed.



Veo cuatro buenas razones para que así sea.



La primera involucra su experiencia técnica única. Antes de ingresar al servicio público, Yellen era una economista académica de alto nivel en Berkeley, antecedente que proporciona una base sólida para sus ideas sobre política.



También es capaz de aprovechar una gran cantidad de experiencia práctica: ha estado en el Comité de Mercados Abiertos de la Fed, que determina la política monetaria del Banco Central, durante los últimos 13 años además del periodo entre 1994 y 1997.



Ningún otro gobernador actual puede igualar sus credenciales. Y para llenar las tres vacantes en la junta de gobernadores (cuatro si Yellen se va), Trump no podrá encontrar a nadie, demócrata o republicano, que pueda equipararlas.



En segundo lugar, la Fed necesita gobernadores con la perspectiva equilibrada que tiene Yellen sobre el doble mandato del Banco Central de máximo empleo y estabilidad de precios.



La Fed, que durante mucho tiempo ha enfatizado su responsabilidad de mantener la inflación bajo control, necesita voces internas dispuestas a hablar enérgicamente sobre hacer lo necesario para mantener bajo el desempleo. Gracias en parte a su experiencia técnica en economía laboral, Yellen brinda esa voz. Es poco probable que las designaciones de Trump tengan esa perspectiva.



En tercer lugar, parece que Trump y sus designados quieren relajar las restricciones al comportamiento bancario que la Fed y otros reguladores han impuesto desde la aprobación de la Ley Dodd-Frank en 2010. Su enfoque antirreglamentación aumentará el riesgo de una nueva crisis financiera global. Por lo tanto, es importante que el Banco Central retenga gobernadores que puedan repeler esta peligrosa iniciativa, como hizo Yellen vigorosamente en un reciente discurso en el simposio anual de economía en Jackson Hole.



El contraargumento principal parece ser uno de los precedentes: han pasado casi 70 años desde que un expresidente de la Fed se quedó como gobernador. ¡Pero no todas las prácticas de larga data son buenas! Si la norma exige que Yellen abandone la Reserva Federal, entonces efectivamente permite al presidente terminar prematuramente el mandato de 14 años de un gobernador. Esto arrebata a la Fed una protección legislativa crucial de su independencia. Tal norma debe romperse, otra razón más para que Yellen se quede.



El país necesita la experiencia y el juicio de Yellen en la Fed, y necesita claridad respecto de los límites del poder del presidente sobre la Reserva Federal. Así que espero que ella elija seguir sirviendo como gobernadora de la Fed después del 1 de febrero de 2018.



*Narayana Kocherlakota es columnista de Bloomberg View. Es profesor de economía en la Universidad de Rochester y fue presidente de la Reserva Federal de Minneapolis de 2009 a 2015.