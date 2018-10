14 consejos de veteranos de la 'arena financiera' en Wall Street

Wall Street tiene la reputación de ser un lugar despiadado con un intenso ambiente laboral. Sin embargo, los que sobreviven raramente lo consiguen sin ayuda, los más inteligentes buscan el consejo de los que los precedieron. En 2015, Bloomberg pidió a 14 veteranos de esa arena financiera que compartieran el mejor consejo que han recibido.

Esto es lo que respondieron.

1. Mike Mayo, analista bancario en CLSA:

La frase del golf "El drive gana fama pero el putt gana la victoria" significa que un drive o golpe largo se ve bien, pero lo que importa es hacer hoyo. Me acordé de esta frase hace poco cuando jugué mi primer torneo de golf en más de tres décadas. Tras llegar a las semifinales con mi pareja, no logré un tiro corto (en realidad, muy corto) en el primer hoyo a muerte súbita que nos costó el juego. ¡Ouch! La frase, aplicada más generalmente a mis 25 años de cubrir la industria financiera, es un recordatorio de que la atención a los pequeños factores importa mucho.

Aplicada a las empresas que cubro, el punto es que todo el brillo, las llamaradas y las grandes expectativas no importan si no se logran los resultados. En la inversión, ayuda a mantener un sano escepticismo sobre si las empresas y sus gerentes son expertos en las cosas pequeñas incluso mientras ganan elogios.

2. Kelsey Deshler, jefe de estrategias fundamentales en Credit Suisse Asset Management

De un colega-mentor: No importa a quien conozcas, ni lo que conozcas, sino quién te conoce a ti.

3. Monica DiCenso, jefe de estrategia de renta variable en Estados Unidos para JP Morgan Private Bank:

Algunos de los mejores consejos que he recibido en mi carrera fueron: ser el primero en llegar cada mañana y no subestimar el poder de un buen sentido del humor.

No soy un madrugador natural, pero me he convertido en uno. Fue una gran ventaja al principio de mi carrera en Wall Street llegar temprano; siempre sentí que empezaba el día con el pie derecho y me volví indispensable para mis jefes ya que sabían que si algo sucedía durante la noche, yo estaría allí muy temprano para manejarlo. Además, el tráfico de Nueva York es más ligero temprano en la mañana, por lo que siempre hay taxis disponibles.

Por otra parte, conviene no tomarse las cosas demasiado en serio y siempre ser capaz de reírse de uno mismo. La gente hace negocios con quien le cae bien. Poder tener una buena conversación y ver el lado más amable de las cosas (y tal vez incluso hacer una referencia a la cultura pop en ocasiones) ha sido una manera de distinguirme y me ayudó a destacar entre la multitud.

4. Bob Douglas, director operativo de negociación de créditos en Estados Unidos para Barclays:

En mi primera evaluación anual después de que empecé a hacer trading, me dijeron: "Estás haciendo un gran trabajo y tu negociación es estupenda, pero mi mayor preocupación es que eres demasiado blando para este trabajo." Es un consejo curioso, pero en asuntos como las finanzas y los negocios en general, tienes que tomar decisiones difíciles y en esos escenarios no todos pueden ganar. Así que, si eres por naturaleza amable y agradable, este es un sitio donde ser agradable todo el tiempo no te lleva muy lejos.

5. Alan Freudenstein, codirector del fondo CS NEXT Fund de Credit Suisse Asset Management:

Este consejo me lo dio Dick Thornburgh, otrora vicepresidente y director financiero de Credit Suisse y hoy miembro de la Junta: Nunca quemes un puente en Wall Street.

6. Dan Greenhaus, principal estratega global en BTIG:

En general, creo que el mejor consejo para dar o recibir es ser amable con todos, porque las personas con las que te cruzas en el camino de ascenso podrían ser las mismas que veas en el de bajada. Esa es una regla que debe observarse en general. Al mismo tiempo, algo que he aprendido a través de los años es trabajar muy, muy duro y no dar nada por sentado. La industria de los servicios financieros se encarga de nivelarnos a todos. Ningún puesto está asegurado, ningún empleo está garantizado. Eres tan bueno como tu última negociación o compra-venta, así que si no trabajas duro, no dedicas el tiempo y el esfuerzo necesarios para sobresalir, entonces alguien más vendrá y lo hará.

7. David Rosenberg, economista jefe y estratega de Gluskin Sheffield & Associates:

Los mejores consejos que he recibido me los dio Bob Farrell: "Cuando todos los expertos y las previsiones coinciden, algo más sucederá"; y Don Cox: "Abrevia la historia en la página A1 y extiéndete en la página C16 de camino a la página A1".

Ambas leyendas fueron mis mentores. Y estos sabios consejos nos hablan de la necesidad y la disciplina de apoyarse en la mentalidad de rebaño y, sin importar cuán buena o mala sea la noticia, evaluar en todo momento el grado en que esta noticia ya está siendo descontada por los mercados.

8. Kate Moore, principal estratega de inversiones de J.P. Morgan Private Bank:

Uno de mis primeros jefes me dijo, "nunca debes hacerte tan indispensable que (la mayoría de) tu trabajo no pueda hacerse sin ti." En esencia, su mensaje fue el trabajo en equipo, compartir información y la colaboración. Puedes ser un líder fuerte sin dejar de confiar en tu equipo y compartir con ellos los éxitos y fracasos. Pero su mensaje también se refería a construir un marco para un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal, así como crear espacios para aprovechar las nuevas oportunidades de carrera. Las personas de éxito deben ser capaces de nombrar con confianza a sus reemplazos cuando tienen ante sí nuevas oportunidades.

9. J.C. Parets, fundador de Eagle Bay capital:

Deja tu ego en la puerta. No sabes nada. Afortunadamente, como participantes del mercado, no se trata de saberlo todo y tener razón; sino de ganar dinero, y eso lo logras manteniendo las pérdidas pequeñas y permitiendo que los ganadores avancen. No podemos tener ego. No nos importa “tener razón”, sólo ganar dinero. Si estás en el mercado por cualquier otra razón ajena a "hacer dinero", andas perdido.

10. Liz Ann Sonders, estratega jefe de inversiones en Charles Schwab:

El mejor consejo que he recibido fue de Louis Rukeyser. La primera vez que aparecí en el programa de televisión Wall Street Week en 1997, me preguntó si mis padres también estaban en el negocio de las inversiones, le respondí que no. Entonces me dijo que cuando saliera al plató para la entrevista y hablara sobre el mercado y la economía, debía asegurarme de que mis padres entendieran lo que yo decía. Es un sabio consejo que he tratado de cumplir en mi carrera.

11. David Schawel, vicepresidente y gerente de cartera en Square 1 Bank:

En mi carrera he recibido docenas de consejos, pero algunos se destacan. No debes esforzarte por ser la persona más inteligente, pues siempre habrá alguien, en algún lugar, más inteligente. Más bien, céntrate en tener curiosidad intelectual, la voluntad de aprender y una mente abierta acerca de qué áreas del mercado son interesantes.

12. Torsten Sløk, jefe economista internacional de Deutsche Bank Securities:

El mejor consejo de inversión que he escuchado es "Compra cuando las noticias sean malas.” Esta recomendación es válida cuando piensas en las empresas, en los bonos soberanos y en las divisas. Te obliga a pensar en escenarios y si las cosas pueden empeorar, y luego asignar probabilidades a la posibilidad de diferentes resultados.

13. David Wessel, director del Hutchins Center on Fiscal & Monetary Policy en la Brookings Institution:

El mejor consejo que he recibido fue en la universidad. Mi alma mater, Haverford, es una escuela cuáquera, y fue allí donde escuché por primera vez el dicho cuáquero, "Speak Truth to Power" (Proclama la verdad ante el poderoso). Ayudaba a moldear nuestro código de honor, que es muy valioso y ayuda a llevar la ética al lugar de trabajo. Es importante tratar a los demás con respeto, algo que también aprendí del código de honor. Aprendí lo que era correcto y a practicar la ética en las pequeñas cosas tanto como en las grandes, y a defender lo que es correcto.

14. Jonathan Wilmot, jefe de macro inversiones en Credit Suisse Asset Management:

En la inversión:

Si no puedes manejar tus propias emociones, nunca serás capaz de manejar dinero. Y si asumes que los mercados son más inteligentes que tú, podrías terminar siendo más inteligente que ellos.

En la vida (un consejo de mi padre):

Cualquier cosa que valga la pena hacer vale la pena hacerla lentamente.