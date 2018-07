Si te ganas la lotería NO hagas esto...

Si usted no está acostumbrado a tener mucho dinero y gana 375 millones de dólares en el sorteo MegaMillions, o te ganas la Lotería o el Melate piense antes de actuar ante ese cambio de suerte ridículamente afortunado.

Puede que una inyección instantánea de riqueza inesperada a través de la lotería, una herencia o una participación en una startup de Silicon Valley no siempre se traduzca en el 'fueron felices para siempre' que espera la mayoría de la gente, pero habitualmente es el comienzo de un largo viaje de autocontrol y autodescubrimiento.

Duncan Riach ganó su primer millón a los 26 años.

Estaba casado y tenía una casa grande en Mountain View, California, un Porsche personalizado, un puesto de ingeniero en Nvidia y "tanto dinero que no sabía qué hacer con él". Miraba el valor de su cartera todos los días y se emocionaba cada vez que esta tenía un cambio de más de 100 mil dólares.

A los 40 había perdido todo: la esposa, el trabajo, la casa, el auto… y los millones.

Nunca es suficiente

Riach, que ahora tiene 43 años y ha vuelto a casarse, regresó a Nvidia el año pasado después de cursar un doctorado en psicología clínica y aceptar un puesto en inteligencia artificial. En su primer día de vuelta al trabajo, fue al café donde solía comer 15 años antes y comenzó a pensar en todo lo que entretanto había perdido, y aprendido. Se puso a llorar.

"Si el objetivo es ser rico, uno nunca será suficientemente rico", dijo Riach. "La riqueza crea una identidad que exige que uno tenga que seguir pagando para mantenerla".

Tener habilidad financiera para manejar la riqueza nunca ha sido más importante, dijo el economista de la Reserva Federal William Emmons.

Los millennials viven en un mundo de precios más altos de los activos y acumulan deudas cada vez más grandes, según un estudio que Emmons coescribió para el Centro de Estabilidad Financiera de los Hogares de la Fed de St. Louis.

"La generación actual enfrenta vientos en contra", dijo Emmons.

Así como el duelo tiene etapas, la riqueza repentina tiene las suyas. Hay una euforia inicial, gasto autocomplaciente, un creciente sentido de responsabilidad, luego ansiedad y a veces añoranza de épocas más simples.

Michael Cole, ejecutivo de gestión de patrimonio de Cresset Capital Management, ha visto cómo la euforia de la riqueza repentina rápidamente puede convertirse en desconfianza al surgir consejos de inversión no solicitados y pedidos de donaciones.

"Ya no saben si los familiares y amigos los quieren por lo que son o por su dinero", declaró

Cole, expresidente de la división de patrimonio neto muy alto de U.S. Bancorp, dijo que dejar el trabajo y derrochar son pasos en falso comunes de los nuevos ricos. "Comprar aviones, lanchas y casas cansa muy rápido", señaló. "En cierto momento la emoción de todo eso desaparece".

De la bancarrota a la riqueza

Los ganadores de la lotería son el ejemplo más dramático de aquellos empujados hacia la riqueza repentina sin la perspicacia financiera para tomar decisiones de inversión sólidas, dijo Cole, quien ha trabajado con ganadores de la lotería.

Este juego ofrece una oportunidad de cuento de hadas para que ciudadanos comunes se conviertan en multimillonarios instantáneos.

Las ventas han estado en una marcha ascendente constante al igual que los pagos. En 2016, las ventas totales en los Estados Unidos fueron de 80 mil 500 millones de dólares, frente a los 57 mil 400 millones de la década anterior, según la Asociación Norteamericana de Loterías Estatales y Provinciales.

Los ganadores de lotería, en particular, "necesitan descubrir cómo alinear su dinero con un sentido de propósito y pasión", o arriesgarse a echarlo todo a perder, dijo Cole.

Eso podría haberle sucedido fácilmente al camarero y agente de libertad condicional Jason Fry, y al adolescente trabajador de la construcción Jay Vargas.

Fry se estaba preparando para declararse en bancarrota en 2008, cuando él y un compañero de trabajo ganaron un premio mayor de 47 millones de dólares.

La primera compra de Fry fue un paquete de boletos a la altura de la yarda 50 en el último partido de fútbol americano de la Universidad de Florida de la temporada, junto con un autobús limusina para llevar a 25 amigos al estadio.

Luego compró un Cadillac Escalade, un Shelby Mustang, un bote, un campo de prácticas y una casa.

Fry, quien ahora posee cuatro franquicias de Batteries Plus Bulbs en Florida, dijo que los funcionarios de lotería no lo conectaron con un administrador de riqueza, y al principio "no sabía qué hacer".

Nadie te enseña a ser megarico, sin embargo, todos esperan que tengas éxito y se burlan de ti si fallas, dijo Vargas, el ganador más joven de American Powerball a los 19 años.

'Fiestas salvajes'

Se convirtió en "el padrino de la familia" de la noche a la mañana, luego de ganar un premio mayor de 35.3 millones de dólares. Organizó "fiestas salvajes", fue propuesto como estrella del porno e invirtió 500 mil dólares en un programa de televisión de lucha libre llamado Wrestlicious, que contó con la hija de Hulk Hogan, dijo Vargas. No pasó de la primera temporada.

wrestlicious.com

El dinero volvió su vida tóxica.

"Las personas no eran lo mismo", dijo. "La vida no era lo mismo".

Había desperdiciado su dinero 'volando a la luna' y fue sorprendido fumando crack en un club nocturno con un famoso rapero. Él sufría de depresión y ansiedad.

"Casi no me di cuenta", dijo Vargas, quien ahora está invirtiendo en bienes raíces y monedas de criptomoneda.

La riqueza instantánea puede ser venenosa, dijo Dan Egan, director de Finanzas Conductuales e inversiones de Betterment, que utiliza algoritmos para generar estrategias de inversión pasiva.

"Es muy difícil caer en una pista de esquí cuando no sabes cómo esquiar", dijo. "Es igualmente difícil recibir una gran cantidad de dinero y saber cómo administrarlo".

Aquellos que se enseñan a ser ricos de manera responsable son la excepción, dijo Egan.

Volkswagen usado

Brad Duke, exinstructor de fitness de 45 años, que ganó un Powerball Jackpot de 226 millones de dólares en 2005, estableció un plan de inversión que, según dijo, lo convertirá en multimillonario antes de cumplir 80 años.

Al principio, Duke pagó sus deudas, compró un Volkswagen usado y se quedó en la misma casa durante años. Incluso trató de seguir trabajando en el gimnasio, pero dijo que sus clases matutinas de la mañana se transformaron en reuniones de cuasi pitch para emprendedores ansiosos.

Duke dijo que su educación en un pequeño pueblo de montaña en Idaho lo ayudó a mantenerse alerta. Lanzó la Duke Family Foundation, una organización benéfica que trabaja con jóvenes problemáticos, y dijo que espera que la riqueza que está construyendo beneficie a las generaciones futuras.

"Este es mi legado y cómo me definiré mucho después de que esté enterrado", dijo Duke.

Los gerentes de patrimonio deberían dar forma al diálogo con nuevos clientes desde el principio, dijo Michael Liersch, jefe de planificación financiera para la gestión de patrimonios en JPMorgan Chase & Co.

La conversación no debe enfocarse en "miedo, preocupación o carga", sino en las oportunidades que vienen con la riqueza, dijo. "Es importante tomar una pausa y reflexionar sobre eso".