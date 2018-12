¿Qué libros fascinaron a los líderes empresariales más importantes de EU en 2018?

La tecnología ha permeado en cada interacción humana, sin embargo 2018 podría ser recordado como el año en que verdaderamente se comenzó a luchar contra las consecuencias.

Por eso no debe sorprendernos que cuando Bloomberg preguntó a una docena de líderes empresariales que dijeran cuál fue el mejor libro que leyeron este año, The Coddling of the American Mind (La codicia de la mente estadounidense), de Greg Lukianoff y Jonathan Haidt, obtuviera la mayoría de votos.

Neil Blumenthal (Warby Parker), Gene Munster (Loup Ventures) y Henry Kravis de (KKR) recomendaron esa lectura.

The Coddling of the American Mind

De Greg Lukianoff y Jonathan Haidt

Neil Blumenthal, cofundador de Warby Parker: Un libro increíblemente estimulante. Me hizo reflexionar sobre mis propias acciones, como CEO y como padre, y de qué manera he contribuido a la cultura de la "seguridad" de hoy. El mensaje central se ha mantenido conmigo y me ha llevado a desarrollar nuevas formas de impulsar la innovación y la toma inteligente de riesgos en la oficina, a la vez que me ayuda a fomentar la independencia y la capacidad de recuperación con mis hijos en casa.

Henry Kravis, cofundador de KKR: Un libro fascinante que describe cómo los jóvenes están siendo protegidos en exceso, lo que dificulta que estén preparados adecuadamente para la independencia de la universidad. Continúa hablando sobre la falta de discurso civil en la sociedad, donde falta una discusión abierta y honesta con opiniones diferentes. El libro analiza la aversión al riesgo, la seguridad, la sobreprotección de los jóvenes y las razones por las que nos encontramos hoy en esta posición.

Gene Munster, socio gerente de Loup Ventures: En la era de la incivilidad en las redes sociales, es útil desglosar algunos componentes centrales de por qué el discurso civil parece desvanecerse. Las personas que no están de acuerdo con nosotros no son malvadas, y deberíamos hacerlo mejor para controlar nuestras emociones y considerar su punto de vista. La cita de Buda incluida en el libro lo dice bien: “Tu peor enemigo no puede hacerte daño tanto como tus propios pensamientos, sin vigilancia. Pero una vez dominado, nada puede ayudarte tanto”.

Bad Blood

De John Carreyrou

Una profunda inmersión del ascenso y caída de la startup Theranos. Dan Schulman (PayPal) y Katie Haun (Andreessen Horowitz), dijeron que era su libro favorito de 2018.

Kathryn Haun, socio general de Andreessen Horowitz: Prácticamente de la noche a la mañana, Theranos pasó de ser un unicornio de 9 mil millones de dólares a perderlo todo. Es una advertencia sobre lo que puede suceder cuando una narrativa cautivadora distrae los fundamentos de los negocios, y los peligros de sofocar la disidencia a toda costa. El trabajo de Carreyrou también subraya la importancia del periodismo de investigación, sin el cual esta historia nunca se hubiera contado.

Dan Schulman, presidente y CEO de Paypal: Es un libro con una excelente investigación, contado desde todos los lados de la historia. Es fascinante ver cómo una narrativa puede convertirse rápidamente en evangelio y en un buen recordatorio para las empresas y los líderes de hoy.

Leonardo da Vinci

De Walter Issacson

Katie Dill, vicepresidenta de diseño de Lyft: Un retrato absolutamente convincente de un genio inspirador. Isaacson nos recuerda la humanidad de Leonardo y la fuente de su gran habilidad: curiosidad insaciable e imaginación envalentonada. No solo me hizo respetar más al hombre, sino que también me mostró cómo todos podemos ser un poco más como Leonardo.

Sarah Holme, vicepresidenta de diseño de Old Navy: Da Vinci no solo adoptó restricciones, sino que debido a ellas soñó lo que otros creían imposible. Isaacson te lleva a un viaje para comprender la fascinación de Leonardo con el orden del arte y la ciencia, y cómo el enredo de los dos inspiró una increíble vida de creatividad. Una gran lectura para cualquier persona con una insaciable curiosidad por la vida y un amor por intentar, incluso si no siempre terminar, lo imposible.

The Culture Code

De Daniel Coyle

Max Levchin, cofundador y director general de Affirm y cofundador de Paypal: A pesar del título ligeramente sensacionalista, el libro ofrece una mezcla relevante de investigación académica sólida junto con consejos prácticos y anécdotas no habituales, si es necesario, de las trincheras. La escala de una startup a través del siempre difícil periodo 'adolescente' de unos pocos cientos de personas, cuando no todas las relaciones de trabajo son de alta confianza por defecto, me envió a buscar un buen libro sobre el tema, y éste ciertamente tuvo algunas grandes, no obvias, ideas para contribuir.

Anthony Noto, CEO de SoFi: El Código de Cultura examina la dinámica de la cultura de la empresa a través de historias de éxito y fracaso, ofreciendo información valiosa sobre el liderazgo a través del cambio. El énfasis en liderar con vulnerabilidad, reconociendo que "cometí un error, es mi culpa", es crucial y, a menudo, se pasa por alto como un componente clave para el liderazgo.

Life 3.0

De Max Tegmark

Joe Tsai, vicepresidente ejecutivo de Alibaba: Tomé el libro porque tiene "Humano" e "Inteligencia Artificial" en el mismo título. Mientras el autor, un profesor de física del MIT, se ocupa de que las computadoras se apoderen del mundo, revela que hemos estado haciendo la pregunta incorrecta. La pregunta real no es si las máquinas se volverán más inteligentes que los humanos (ciertamente lo harán en formas específicas para cada tarea), sino cómo establecer objetivos para la "inteligencia general artificial" que será beneficiosa para los humanos. En última instancia, se trata de una discusión de los principios éticos humanos que pueden entrar en conflicto entre sí, una dialéctica a través de la cual podemos vislumbrar la brillantez filosófica de Tegmark.

Brendan Wallace, cofundador y socio gerente de Fifth Walle: Es un libro extraordinariamente accesible que profundiza en las complejas implicaciones sociales, económicas y éticas de la inteligencia artificial sobrehumana. Una lectura sorprendente para cualquier persona interesada en la IA, el libro explora un futuro en el que las máquinas no solo son mejores que los humanos en tareas limitadas y discretas (como el cálculo matemático), sino en todas las tareas, amplias y no discretas, y son igualmente capaces de superación personal en una tasa que empequeñece la nuestra, y en última instancia, lo que sucede cuando los humanos son los habitantes más inteligentes de nuestro planeta.

En total, más de una veintena de libros fueron descritos por los líderes empresariales de Estados Unidos como los mejores del año. Aquí la lista completa:

High Growth Handbook, de Elad Gil, fue recomendado por Brian Armstrong, cofundador y CEO de Coinbase.

Our Towns, de James Fallows y Deborah Fallows. Le fascinó a Steve Case, presidente y CEO de Revolution.

Educated: A Memoir, es un retrato conmovedor e íntimo de los lazos que se unen y se separan, dice Vanessa Colella, directora de innovación y jefa de Citi Ventures.

Stubborn Attachments, de Tayler Cowen. Para el cofundador y director ejecutivo de Striple, es una toma de ética y responsabilidad importante, inspirada en Hume.

Refugee, de Alan Gratz. "No defraudó", dijo Joanna Geraghty, presidenta y directora de operaciones de Jetblue Airways.

Factfulness, de Hans Rosling. Ofrece una visión mucho más optimista sobre el progreso humano, opinó Dave Gilboa, cofundador de Warby Parker. También es el libro favorito de 2018 de Brad Peterson, vicepresidente ejecutivo, director de Tecnología y de Información de Nasdaq.

The Efficiency Paradox, de Edward Tenner. El autor cuestiona las suposiciones convencionales de la sociedad sobre los beneficios de la hipereficiencia robótica, dice Patrick Harker, presidente y director ejecutivo del Banco de la Reserva Federal.

The Third Plate, de Dan Barber. El mejor libro que he leído en 2018, dijo Matt Harris, director general de Bain Capital Ventures.

Inspired, de Marty Cagan. Narra cómo las compañías de tecnología exitosas como Google, Tesla y Netflix diseñan, desarrollan e implementan productos que llaman la atención. Lo recomienda Neesha Hathi, vicepresidente ejecutivo y director digital Charles Schwab.

Grant, de Ron Chernow. Le fascinó a Neel Kashkaripresidente y director ejecutivo del Banco de la Reserva Federal.

Principles: Life and Work, de Ray Dalio. "Cada líder construye su propio sistema operativo: lo que funciona para ellos, los errores de los que han aprendido", escribe sobre el libro Dara Khosrowshahi, CEO de Uber. También lo recomienda Dave Mckay, presidente y CEO de Royal Bank of America.

Hit Refresh, de Satya Nadella. Es una lectura perspicaz sobre la importancia de estar dispuesto a adaptarse al entorno en el que se encuentra, dice Bharat Masrani, presidente y CEO de TD Bank Group.

Keeping At It, de Paul A. Volcker. Las nuevas memorias proporcionan la historia de fondo de al convicción del exjefe de la Reserva Federal. Lo recomienda Mike Mayo, analista de Wall Street y Wells Fargo Securities.

New Power, de Jeremy Heimans y Henry Timms. El libro se centra en cómo la evolución de las redes sociales y los movimientos sociales están cambiando la forma en que las empresas y la sociedad interactúan, comenta Judith McKenna, presidenta y CEO Walmart International.

The Complete Personal Memoirs of Ulysses S. Grant. Las memorias de Grant siempre han sido consideradas entre las mejores de cualquier presidente, considera Ken Moelis, fundador, presidente y director ejecutivo de Moelis & Co.

The Book of Why, de Judea Pearl y Dana Mackenzielo. El libro ayudará a comprender las matemáticas y la ciencia que subyacen en el futuro de la tecnología, asegura Satya Nadella, CEO de Microsoft.

Powerful, de Patty MacCord. Este ensayo proporciona consejos prácticos para crear una cultura corporativa de transparencia y responsabilidad, dice sobre él Jeetu Patel, director de productos.

Mark Helprin’s Paris in the Present Tense, de Mark Helprin. El libro de Helprin es brillantemente evocador e inquietante, afirmaMorton Schapiro, profesor y presidente de la Northwestern University.

Destined for War, de Graham Allison. "Un libro que se quedó conmigo este año es éste, que examina la relación entre Estados Unidos y China a la luz de la llamada Trampa de Tucídides", señala David Solomon, CEO DE Goldman Sachs.