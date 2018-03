Para tu 'próxima vida', recuerda guardar la placenta (no es broma)

TECNOLOGÍA Bloomberg Businessweek TECNOLOGÍA

Los aviones solían estrellarse mucho, pero el año pasado fue el que registró menos accidentes aéreos desde 1923 y el menor número de muertes desde 1929.

Una razón es que todo el mundo es mucho más inteligente respecto al mantenimiento. Aunque todavía se producen fallas, las aerolíneas, los proveedores de equipos y los reguladores han pasado décadas recopilando y analizando datos para predecir cuándo fallarán varias partes. Han adoptado programas de inspección más refinados basados en el uso y la antigüedad de cada nave. "Deberíamos estar haciendo lo mismo con cuerpos", dice Robert Hariri.

Hariri es piloto certificado de jets y un pionero de las terapias a base de células madre, los componentes básicos del cuerpo que a veces ayudan a los pacientes a reemplazar otras células enfermas. También es cofundador, junto al genetista Craig Venter, de Human Longevity Inc. (HLI). Y acaba de dimitir como director científico de la subsidiaria de terapia celular del gigante biotecnológico Celgene Corp. para convertirse en director ejecutivo de Celularity Inc., una filial de Celgene con 250 millones de dólares a su disposición. Celularity tiene como objetivo tratar los trastornos que amenazan la vida, como la enfermedad de Crohn y la esclerosis múltiple, aprovechando las células madre obtenidas de placentas, los órganos de las mujeres embarazadas que crecen durante el primer trimestre y que proporcionan nutrientes al feto en desarrollo. “Las células madre placentarias pueden aumentar el motor regenerativo que nos mantiene sanos y jóvenes", dice Hariri.

Además del capital inicial, Celularity dice que puede contar con los ingresos de Biovance e Interfyl, que son tiras de reparación de tejidos y goteos que Hariri desarrolló hace años. La empresa asegura que los dos productos generarán al menos 25 millones de dólares este año, y espera 15 millones adicionales de su brazo de recolección de células madre, que describe como "el único repositorio mundial de células y biomateriales de placenta donados de forma pública y privada.”

Hariri comenzó a tratar de usar células madre placentarias en un momento en que la mayoría de sus colegas se enfocaban en las que se encuentran en la sangre de los cordones umbilicales. A mediados de la década de 1990, los obstetras les decían a algunos padres que esperaban que sus hijos pudieran ser tratados de todo tipo de enfermedades con células madre obtenidas de muestras de sangre de cordón umbilical congelada. Hasta ahora, las aplicaciones de esa técnica siguen siendo limitadas a ciertos tipos de leucemia y la enfermedad de Krabbe, que afecta el sistema nervioso, así como algunas otras condiciones raras.

Hariri dice que puede hacerlo mejor, creando productos que se pueden implementar en la población general. Su teoría es que las células madre placentarias pueden reprogramar el sistema inmune para tratar los tipos de enfermedades potencialmente mortales que afectan a millones de personas.

Celularity tiene votos de confianza de los miembros de su consejo: Bill Maris, el primer CEO del brazo de inversiones de Google; John Sculley, el exCEO de PepsiCo Inc. y Apple Inc.; y Peter Diamandis, uno de los cofundadores de HLI de Hariri y creador de XPrize Foundation, la organización sin fines de lucro que organiza competencias para desarrollar naves espaciales y otras innovaciones. Diamandis menciona que está enfocado en las posibilidades a largo plazo de Celularity: "¿Cómo extiendes tu vida saludable de 20 a 30 años?" Celularity y su inversionista United Therapeutics Corp. ya se han aliado para desarrollar órganos a partir de las células de los donantes. Y si las células madre de la placenta pueden tratar las enfermedades inmunes, ¿por qué no el cáncer o incluso el envejecimiento? Habría que sustituir las células madre envejecidas y con funciones disminuidas por unas nuevas a medida que el cuerpo envejece, y es posible que puedan disminuir los efectos.

Este campo ya incluye un puñado de participantes bien financiados, especialmente HLI; Calico, una subsidiaria de Google; Unity Biotechnology, respaldada por el CEO de Amazon Jeff Bezos; y Breakout Labs, propiedad del inversionista Peter Thiel, quien también financia una startup que recolecta sangre de los jóvenes.

Ninguno ha producido todavía nada de valor, y es probable que Celularity enfrente desafíos similares en los próximos años y décadas, según otros investigadores de células madre placentarias. "El campo está en su infancia, y queda mucho por aprender", dice Darío Fauza, quien se especializa en ingeniería de tejido fetal en Harvard. "Las afirmaciones de que las células madre placentarias son similares a una panacea me parecen prematuras".