Los cabilderos quieren usar el TLCAN para acelerar la agenda de Trump

Mientras funcionarios de Estados Unidos, Canadá y México intentan establecer un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los grupos de presión en Washington están utilizando la reescritura del acuerdo para avanzar una amplia agenda legislativa que facilita a las empresas estadounidenses construir fábricas, mover carga y exportar carbón.

La estrategia explota la autoridad de la vía rápida que permite a los presidentes negociar grandes acuerdos comerciales sin tener que preocuparse de que el Congreso juegue con los detalles. Bajo esa autoridad, la legislación para implementar un acuerdo comercial puede pasar a la Cámara de Representantes y al Senado por mayoría simple, sin enmiendas o filibusteros.

Eso significa que un proyecto de ley del TLCAN podría conducir a la promulgación de lo que esencialmente es una gran lista de deseos de grandes empresas en materia de reformas regulatorias y otras políticas demasiado ambiciosas o políticamente sensibles para eliminar al Congreso de manera fragmentada.

Los cabilderos y los legisladores detrás del plan han elaborado un capítulo de TLCAN sobre competitividad que establece objetivos amplios para hacer que la regulación sea más predecible, invirtiendo en infraestructura y agilizando los permisos. Si los negociadores aceptan incluir ese capítulo en el borrador del acuerdo en funcionamiento, se abre la puerta para que la legislación del tratado haga cambios en la legislación de EU para cumplir con esos objetivos.

La táctica podría permitir la aprobación de una serie de propuestas legislativas, incluidos proyectos de ley de revisión regulatoria bloqueados en el Senado y otras medidas para ampliar los programas de desarrollo de la fuerza de trabajo. Los posibles cambios también podrían incluir el establecimiento de topes en el costo de las nuevas regulaciones y la disponibilidad de espectro adicional para uso comercial.

Adam White, que dirige el Centro para el Estudio del Estado Administrativo de la Universidad George Mason y ha sido informado sobre el esfuerzo, dice que el enfoque podría mejorar la posición comercial de EU al fortalecer la competitividad estadounidense desde dentro y atraer a las empresas a invertir en el país.

"Debemos tener la mejor oportunidad posible para competir", dijo White. "De alguna manera, eso implica reducir las barreras para el comercio exterior, pero a veces implica reducir las barreras que hemos creado para nosotros".

Los críticos dicen que usa el déficit comercial de Estados Unidos como una excusa para hacer cortocircuito en el análisis ambiental requerido por la ley federal, en un momento en que el cambio climático, la reducción de la biodiversidad y otros problemas exigen un análisis exhaustivo.

"Es lo contrario de la deliberación cuidadosa que se necesita hacer", dijo Pat Gallagher, directora del programa de derecho ambiental de Sierra Club. "La última vez que revisé, la economía ha estado en auge".

Los cerebros detrás del plan son marido y mujer en Washington: uno es cabildero de petróleo y gas, y el otro es abogado de comercio en una de las principales firmas. Rebecca Rosen trabaja para Devon Energy Corp., con sede en Oklahoma. Su esposo, Jeff Weiss, pasó 10 años en la Oficina del Representante de Comercio de EU y ahora está con Venable LLP. Han pasado meses desarrollando silenciosamente la estrategia, perfeccionando el enfoque a medida que fueron ampliando lentamente el círculo de defensores, obteniendo apoyo de los lobbies empresariales, alineando a algunos simpatizantes influyentes del Senado y obteniendo el apoyo de los principales funcionarios de la Casa Blanca.

Ha sido un proceso complicado, dado lo descarado que es el trato. Algunas compañías y grupos empresariales se negaron a unirse públicamente, por temor a una reacción negativa del público. Algunos cabilderos incrédulos se preguntaban cómo la táctica no había sido explotada antes, mientras que algunos grupos de interés especial temían que la estratagema pudiera poner en peligro la autoridad de la vía rápida.

Pero el esfuerzo ganó impulso a medida que las negociaciones del TLCAN parecían tambalearse y los cabilderos de negocios en toda la nación lucharon por soluciones creativas para salvar el Tratado. Vieron este enfoque como una forma de transformar el acuerdo en el "mejor trato" en el que Trump ha insistido.

El miércoles, Trump solicitó formalmente al Congreso que extendiera su autoridad de vía rápida sobre los acuerdos comerciales por tres años. Trump calificó la extensión de las autoridades de promoción comercial como "esencial" para demostrar a los socios extranjeros que "la administración y el Congreso comparten un objetivo común cuando se trata de comercio".

Los defensores del plan TLCAN encontraron apoyo de un trío de senadores republicanos: Ted Cruz, de Texas; Steve Daines, de Montana, y Cory Gardner, de Colorado. Los senadores promocionaron el plan en una carta a Donald Trump el martes, describiéndola como una oportunidad sin precedentes para "encerrar en la ley" los principales elementos del plan de desarrollo económico del presidente.

"Para modernizar realmente el TLCAN y revitalizar la agenda comercial de los EU, debemos incluir elementos que aborden los puestos de trabajo y la competitividad de frente. Ese es el cambio de paradigma en la política comercial que has defendido constantemente", le dijeron a Trump. "Modernizar el TLCAN de esta manera pondría a Estados Unidos en una posición mucho más fuerte para confrontar con fuerza a China, que está siguiendo sus propias estrategias nacionales que a menudo son dañinas para los intereses de EU".

Entre los beneficiarios potenciales se encuentra Lighthouse Resources Inc., que ha dedicado más de seis años a obtener permisos para construir una terminal de exportación en Longview, Washington, que podría enviar hasta 44 millones de toneladas métricas de carbón y otros productos a granel cada año a Asia. El proyecto fue bloqueado el año pasado, cuando el departamento de ecología del estado de Washington denegó un permiso de la Ley de Agua Limpia, citando frases de preocupación sobre la calidad del aire y el aumento del tráfico ferroviario para servir al sitio. El capítulo de competitividad propuesto podría dar paso a una amplia reescritura de los requisitos de permisos, dando a Lighthouse una oportunidad de aprobación.

Revisiones Ambientales

Posibles cambios, tales como poner plazos en el análisis requerido bajo la Ley de Política Ambiental Nacional y requerir la coordinación de las evaluaciones, podrían dar un impulso a otros proyectos, desde líneas de transmisión eléctrica propuestas y mejoras portuarias hasta parques solares. El Foro de Acción Estadounidense estimó el año pasado que unos 229 mil millones de dólares en proyectos de energía y tránsito están siendo investigados bajo NEPA.

Los defensores dicen que el plan aborda la queja de Trump de que el TLCAN instó a las empresas estadounidenses a despedir trabajadores y trasladar fábricas a México, donde no enfrentaron una regulación onerosa.

"Este es el antídoto perfecto para eso, decir 'no', como parte de este acuerdo de libre comercio, vamos a despojarnos de las regulaciones necesarias, pero no más que las necesarias, y agilizar los permisos de construcción. plantas, instalaciones y fábricas aquí en Estados Unidos ", dijo David McIntosh, presidente del conservador Club for Growth.