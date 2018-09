Los 'abuelitos' son cada vez más geeks

Tecnología Bloomberg Businessweek Tecnología

Cuando Betty McKennon, de 83 años, necesita depositar un cheque, busca la máquina OceanFirst en su comunidad para jubilados en Freehold, Nueva Jersey. La máquina se parece a un cajero automático, pero si necesita ayuda, presiona un botón para iniciar un video chat. Quien aparece en la pantalla es Kevin Williams, conectado desde su escritorio a 48 kilómetros de distancia en Toms River, pero McKennon lo conoce por su nombre. Él es el cajero del barrio, a pesar de que nunca se han conocido en persona.

Aunque McKennon tiene una computadora y un Kindle Fire, la tecnología a veces intimida. Kevin puede guiarla paso a paso en el proceso. Los usuarios de OceanFirst pueden realizar casi todo lo que hacen en una sucursal bancaria normal: depositar y cambiar cheques, generar transferencias entre cuentas o pagar una hipoteca de una vivienda vacacional.

La tecnología financiera a menudo se enfoca en las necesidades de los millennials. Los bancos y las empresas de pagos instrumentan aplicaciones móviles y plataformas en línea para atender a esa generación hábil en tecnología, que quiere pagar facturas desde sus teléfonos o enviar dinero rápidamente a sus amigos. Algunas compañías, no obstante, están encontrando maneras de utilizar la innovación para ayudar a un segmento demográfico de rápido crecimiento: los adultos mayores.

El esfuerzo de OceanFirst Bank ilustra algunas de las necesidades que la tecnología puede ayudar a resolver. La comunidad de jubilados de McKennon, llamada Applewood, tiene una tienda, un restaurante, una estética y una alberca, pero no un banco. El sitio contactó a OceanFirst en 2014 para plantear la posibilidad de abrir una minisucursal. El banco determinó que no era viable, pero otras instituciones estaban experimentando con máquinas que ofrecían el servicio de un cajero a través de video. La institución pensó que podría funcionar para los residentes de una comunidad de jubilados. "Nos sorprendió la rapidez con la que adoptaron la tecnología", afirma el director ejecutivo de OceanFirst, Christopher Maher. "Uno pensaría que la adopción de la tecnología sería difícil, pero no necesitar de una tarjeta, simplemente presionar un botón y hablar con alguien, es algo que han aceptado muy bien".

Hoy, el banco tiene tres máquinas de ese tipo en casas de retiro y varias más en otros lugares. Las está utilizando en vez de tener sucursales en algunas áreas. A McKennon, que usa un andador, le gusta que le ahorre un viaje en coche solo para ir al banco. "Y tampoco tengo que hacer cola", dice. "Para mí era un problema".

Muchos adultos mayores usan los servicios financieros digitales. Un estudio de 2017 del Pew Research Center reveló que el 67 por ciento de las personas mayores de 65 años usa internet y el 80 por ciento tiene teléfono celular. Los adultos mayores más jóvenes, aquellos que se han jubilado hace poco, llevan décadas usando la tecnología digital. Aún así, en general “la experiencia de los adultos mayores con la tecnología es muy diferente a la de otros grupos demográficos", dice Tom Kamber, fundador y director de Older Adults Technology Services. Su grupo trabajó con Capital One Financial Corp. para crear "Ready, Set, Bank", una serie de videos destinados a enseñar a los adultos mayores los conceptos básicos de la banca digital.

La banca en línea puede ser una forma sencilla de reducir algunas de las barreras físicas que surgen con la edad. Pero las personas mayores que sufren pérdida de memoria tienen necesidades diferentes. Para ellos, la tecnología puede servir para que familiares o tutores los protejan al tiempo que les da un control independiente de su dinero. True Link Financial es una compañía de servicios financieros en línea diseñada específicamente para jubilados y cuidadores de personas de la tercera edad y otros adultos. Uno de sus servicios es una tarjeta Visa prepagada con controles de acceso. Un miembro de la familia puede financiar la tarjeta, recibir alertas de texto cuando se usa y administrar en línea cómo se usa, incluido el bloqueo de compras por teléfono o de ciertas tiendas o categorías de gasto.

Las tarjetas controladas pueden ser un recurso para prevenir que los adultos mayores sean estafados. También pueden ayudar a las familias a manejar situaciones complejas, dice Kai Stinchcombe, CEO de True Link. Por ejemplo, una persona puede tener un hijo que administra el dinero, otro que brinda apoyo financiero y un cuidador doméstico que compra comestibles pero no va al banco para sacar el efectivo diario. En algunos casos, "deberías tener la capacidad de salir a comprar pizza y al cine, pero no hacer transferencias electrónicas para una inversión en las Bahamas", explica Stinchcombe.

True Link cobra diez dólares mensuales por su tarjeta. Existen muchas otras tarjetas prepagadas, y algunas tienen tarifas mensuales más bajas y permiten configurar cuentas para miembros de la familia y establecer límites de gastos. Stinchcombe dice que estas no están diseñadas específicamente en torno a las necesidades de las personas mayores y sus familias. Otras tarjetas son para personas que no usan bancos o para familias con adolescentes o estudiantes universitarios.

Pero con el envejecimiento de la población, cabe esperar que más empresas se centren en las necesidades de los adultos mayores. Gracias a una vida de ahorro, las personas mayores de 65 años suelen tener un capital más alto que otros. "Uno pensaría que habría un gran enfoque en las personas mayores, pero no es así", señala Liz Loewy, cofundadora y CEO de EverSafe, un servicio de suscripción que analiza las cuentas bancarias y el uso de tarjetas de crédito para detectar actividades inusuales, de modo que puede alertar al titular de la cuenta y a los familiares u otras personas de confianza. "Creo que la tecnología financiera y la vejez deberían ser una combinación natural", dice. "De hecho, espero que más jugadores de la industria fintech se enfoquen en ella".