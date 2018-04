Este martes Facebook tiene su ‘fiesta’ pero no se espera mucha alegría

TECNOLOGÍA Bloomberg Businessweek TECNOLOGÍA

Casi cada año por una década, Facebook Inc. ha reunido a desarrolladores de todo tipo de apps, videojuegos y herramientas de publicidad en su conferencia F8 para explicar cómo mejorarían sus negocios si se asociaran con la tecnológica para hacerlas más sociales. El evento suele tener un ánimo de celebración, comenzando con el aplauso para las presentaciones de productos por parte del CEO, Mark Zuckerberg, y cerrando con la actuación de algún artista famoso.

Pero la conferencia de 2018, que comenzará este martes en San José, California, se perfila a ser una de las menos festivas. Facebook atraviesa una crisis de confianza pública luego de que un desarrollador compartió los datos de 87 millones de personas con Cambridge Analytica, una firma de consultoría política de tendencia conservadora. Facebook dijo que rápidamente atendería el problema -aunque no puede recuperar los datos compartidos- y admitió que podría haber muchos más problemas de seguridad similares que aún no se han identificado y que involucren a otros desarrolladores.

Cuando Facebook abrió su plataforma a desarrolladores externos en 2007, millones de usuarios se sumaron a la red social. Los acuerdos como este crecieron hasta volverse una relación codependiente en la cual apps y sitios webs personalizan sus ofertas para usar datos de usuarios de Facebook, mientras la red social gana más visibilidad sobre el comportamiento de sus usuarios fuera de su propio sitio. Las mejoras en seguridad de Facebook anunciadas en semanas pasadas incluyen pausar los procesos de aprobación de acuerdos como éstos con nuevas aplicaciones y restringir datos que terceros obtienen de Facebook para iniciar sesión.

Los desarrolladores afirman que algunas medidas son injustas, endilgando a sus negocios la responsabilidad de las políticas laxas de la red social. “Facebook necesita realmente simplificar y aclarar la forma en que usa y protege los datos y permite a los desarrolladores tratar directamente con su audiencia”, dice Andrea D’Ottavio, fundador de Webing Ltd., un desarrollador de apps. Algunos mensajes de alarma publicados en el blog de Facebook en semanas recientes revelan la preocupación sobre cuánto durarán congeladas las nuevas aprobaciones de permisos para apps.

“No estamos en posibilidades de dar un marco de tiempo específico de cuándo estaremos revisando nuevamente apps para la plataforma”, anunció Facebook, prometiendo más detalles en próximas semanas.

Diversas apps han impulsado a la gente a usar sus credenciales de Facebook para abrir cuentas. Millones de usuarios lo hicieron porque es más fácil y no requieren crear otra contraseña. Apenas se reveló el caso de Cambridge Analytica, varios desarrolladores notaron una caída en los usuarios que se registran vía Facebook, como Socialive TV, británica que vende clases de yoga por streaming, que vio 15 por ciento menos registros con los datos de Facebook las dos semanas después de que se supiera del caso. Joseph Black y Oliver Jacobs, co-CEO de UniDosh Ltd., comentaron que los nuevos registros con cuentas de usuario propias de su sitio se elevaron 23 por ciento en las tres semanas que terminaron el 29 de marzo. Facebook alegó que ellos no han notado una baja en el uso de su sistema para loguearse a sitios de terceros.

Zuckerberg en el F8 podría tratar de llevar la atención hacia las nuevas innovaciones en hardware que Facebook pretende comenzar a vender, según personas cercanas a los planes de la firma, que pidieron el anonimato por ser privados. Sin embargo, hablar de hardware también presenta desafíos. La firma ha descartado presentar uno de sus productos más esperados: un asistente de voz y dispositivo para videochat desde el hogar, en parte por el escándalo que ha suscitado el tema de la privacidad, dijeron personas con conocimiento del tema.

Previo al comienzo de la conferencia, la firma pide a desarrolladores llenar una forma de quejas. Aunque probablemente no deberían esperar ayuda pronto. “Debido al número de solicitudes”, se lee en la forma, “podría haber un retraso en tu respuesta”.